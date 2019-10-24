كيف تحافظ على منزلك من الأمطار الغزيرة؟

تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي في الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة
مثل أي يوم في الأسبوع، يمارس الأشخاص روتينهم اليومي، البعض في العمل وآخرون عالقون في الزحمة في محاولة للوصول إلى الجهة المطلوبة، كما أن الأطفال يستعدون لانتهاء اليوم الدراسي، والطلاب بالجامعات لا يزالون بداخل المحاضرات وسط السماء الغائمة منذ بداية اليوم، حتى أن الشمس لم تظهر نهائيا حتى الساعة الـ3 عصرا.
قبل الدخول الفعلي للشتاء، سقطت الأمطار كالسيول يوم الثلاثاء في جميع المحافظات، حيث فوجئ الناس في الشوارع بما حدث، حتى أنها استمرت لساعات ولم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت من جديد ليلا.
تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي فى الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة الماء المتراكم، الذي لا تستطيع التخلص منه أولا بأول نظرا لغزارة الأمطار.
التخلص من الأضرار الناجمة عن المطر مرهق للغاية، فقد تكون
تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي فى الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة الماء المتراكم، الذي لا تستطيع التخلص منه أولا بأول نظرا لغزارة الأمطار.
التخلص من الأضرار الناجمة عن المطر مرهق للغاية، فقد تكون المشكلة كبيرة، أو لا يمكن اكتشافها في الوقت الحالي، ولا تظهر إلا بعد التخلص من الماء ووجودك أمام الموقف الذي يحتاج إلى حل سريع قبل أن يزداد سوءًا.
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في أسوأ حالاتها، قد تؤدي الرطوبة إلى إتلاف منزلك دون إصلاح يمكن تحمّله، مع عواقب هيكلية ثقيلة تشمل العفن وتعفن الخشب وحتى تشققات أثاث المنزل، ولكن إذا كنت محظوظا، فستلتقطه مبكرا وتوقفه قبل أن ينتشر، ولكن حتى التسريبات الصغيرة التي تسمح بدخول مياه الأمطار فى المنزل قد تتطلب إصلاحات كبيرة للحفاظ على الرطوبة.
إذا لم يكن منزلك محميا بشكل صحيح، فقد تتسبب الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بممتلكاتك، ما قد يتسبب في رطوبة العفن؛ لذا إليك كيفية حماية منزلك، وفقا لما ذكره موقع Property24.
1- تفقد السقف
تجول خارج منزلك حتى تتمكن من فحص سقفك، وقم بذلك مرتين في السنة على الأقل لتجنب المشكلات المكلفة التي قد تتصاعد إلى حساب أكبر بكثير.
ولتفقّد المنزل بشكل صحيح ستحتاج إلى تفقد سطح المنزل، وابحث عن علامات التلف والهبوط والشروخ، كما أنه من المهم التحقق من وجود انحراف أو فقدان البلاط وأي شقوق.
بلاط السقف المشقوق يعني أن السقف يتعرض مباشرة لظروف الطقس السيئة، ولهذا سيكون عليك البحث عن تشققات على طول سلسلة من الأسقف.
ومن المهم ملاحظة أي مناطق محتملة للمشكلة، تحتاج إلى تفتيش جيد، وفي حالة العثور على أي مشكلة، يجب الاتصال بمقاول يساعدك في تجنب تسرب الرطوبة داخل منزلك، ما قد يُضعف الجدار أو الأسقف.
2- فتش عما بداخل المنزل
بعد البحث جيدا عما هو موجود في السقف، فمن المهم التوجه إلى المنزل والتأكد من أن النوافذ والأبواب كلها مغلقة، وإجراء أي إصلاحات أو تحسينات حسب الضرورة.
تحقق من الأسقف الداخلية للتأكد من أنك لا تعاني من التسريبات، وفي حالة وجود عفن أو بقع داكنة أو حتى تغيير لون الجدار أو السقف فكل ذلك مؤشر على وجود مشكلة.
قد تشير بقع العفن السوداء على النوافذ أو الستائر إلى رطوبة عالية في الحائط، ولهذا سيكون عليك طلب النصيحة من مختص.
3- اجمع الماء
الكثير من السيول أدت إلى تراكم الماء، وعليك معرفة أن الماء باهظ الثمن ومهم للشرب أو الطهي؛ ولهذا يمكنك استخدام ماء المطر بعد جمعه في غسل المراحيض والسيارات والحدائق؛ لذلك فكر في تركيب خزان لتجميع مياه الأمطار لتقليل النفايات غير الضرورية.
مياه الأمطار مثالية لملء حمام السباحة إذا كان لديك واحد بجانب منزلك، بالإضافة إلى ري الحديقة أو غسل السيارات والكلاب.
تأتي خزانات التجميع بأحجام مختلفة ويمكن توصيلها بنظام البالوعة دون بذل مجهود كبير، كما تحتوي بعض الخزانات على مضخات مدمجة حتى تتمكن من توصيلها مباشرة بأنظمة الرش في الحديقة.