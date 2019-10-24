كيف تحافظ على منزلك من الأمطار الغزيرة؟

تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي في الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الحفاظ على المنزل من المطر

مثل أي يوم في الأسبوع، يمارس الأشخاص روتينهم اليومي، البعض في العمل وآخرون عالقون في الزحمة في محاولة للوصول إلى الجهة المطلوبة، كما أن الأطفال يستعدون لانتهاء اليوم الدراسي، والطلاب بالجامعات لا يزالون بداخل المحاضرات وسط السماء الغائمة منذ بداية اليوم، حتى أن الشمس لم تظهر نهائيا حتى الساعة الـ3 عصرا. قبل الدخول الفعلي للشتاء، سقطت الأمطار كالسيول يوم الثلاثاء في جميع المحافظات، حيث فوجئ الناس في الشوارع بما حدث، حتى أنها استمرت لساعات ولم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت من جديد ليلا.

تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي فى الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة الماء المتراكم، الذي لا تستطيع التخلص منه أولا بأول نظرا لغزارة الأمطار. التخلص من الأضرار الناجمة عن المطر مرهق للغاية، فقد تكون