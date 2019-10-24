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كيف تحافظ على منزلك من الأمطار الغزيرة؟

تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي في الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الحفاظ على المنزل من المطر
الحفاظ على المنزل من المطر
مثل أي يوم في الأسبوع، يمارس الأشخاص روتينهم اليومي، البعض في العمل وآخرون عالقون في الزحمة في محاولة للوصول إلى الجهة المطلوبة، كما أن الأطفال يستعدون لانتهاء اليوم الدراسي، والطلاب بالجامعات لا يزالون بداخل المحاضرات وسط السماء الغائمة منذ بداية اليوم، حتى أن الشمس لم تظهر نهائيا حتى الساعة الـ3 عصرا. قبل الدخول الفعلي للشتاء، سقطت الأمطار كالسيول يوم الثلاثاء في جميع المحافظات، حيث فوجئ الناس في الشوارع بما حدث، حتى أنها استمرت لساعات ولم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت من جديد ليلا.
تلك الأمطار الكثيفة كان لها تأثير سلبي فى الشوارع التي غرقت بالمياه والبيوت التي تسرب إليها ماء المطر، خاصة إذا كان للأشخاص منزل خاص بهم، فإنهم يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة الماء المتراكم، الذي لا تستطيع التخلص منه أولا بأول نظرا لغزارة الأمطار. التخلص من الأضرار الناجمة عن المطر مرهق للغاية، فقد تكون
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أبعد الهاتف عن طفلك.. ابحث عن أنشطة أخرى له

الأجهزة الإلكترونية أصبحت مثل السحر الذي يبهر جميع الأطفال في مختلف الفئات العمرية، ولا يوجد طفل لديه القدرة الكاملة على التخلص من الانبهار، وعلى الجانب الآخر، تقوم العديد من الأمهات بإعطاء الهاتف المحمول لأطفالهن، للتخلص من نوبات الغضب والبكاء المستمر، ولكن يجب الابتعاد عن مثل هذه الآليات، والقيام بأشياء أخرى تفيد الصحة النفسية للطفل، مثل ممارسة الأنشطة العقلية، والتحدث مع الطفل عن الأشياء التي يحبها، فيجب ألا تسمح له بأن يعيش في عالم افتراضي، نقلًا عن "very well family".
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التكنولوجيا جزء من حياة طفلك.. ما تأثيرها السلبي؟

أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال، حتى أنك تعتقد أنهم ولدوا وتلك الهواتف بأيديهم، وبالرغم من أنها قد تكون مصدر إلهاء حيث يحملون عليها الألعاب المختلفة، ويتحدثون إلى أصدقائهم، لكنهم قد يستخدمونها في الدراسة، ولكن هذا لا يعني أن فائدتها تطغى على آثارها السلبية التي عليك معرفتها، كما أنه من المفترض أن يكون هناك حد ادنى وأقصى لعدد الساعات التي يقضيها الأطفال أمام الهاتف. وربما تكون الهواتف المحمولة وسيلة سهلة للآباء والأمهات لإبقاؤ أطفالهم مشغولين، لكن الآثار السلبية تفوق هذا الهدف، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرزها..
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بعبارات حكيمة.. كيف تواسي زوجين فقدا طفلهما؟

من أصعب الأشياء التي قد يواجهها الزوجان هي فقدان طفلهما سواء بعد ولادته مباشرة أو بعد قضائه وقتا معهما، وهذا الأمر لا يدركه سوى المتعرضين له، فالكلمات لن تواسي بالقدر الكافي، والمواساة والتصرفات التي تساعد على تخطي المرحلة قد تساعد، ولكن ليس بالقدر الكافي. من المهم وضع نفسك مكان الشخص الذي أصابه الابتلاء، كما أنه من الضروري معرفة حجم الوقف الذي يمر به حتى تستطيع مساعدته على تخطي المرحلة بكل الوسائل، وقد يحدث فقدان الطفل عن طريق الإجهاض، أو ولادة جنين ميت، وحتى الحمل خارج الرحم.
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