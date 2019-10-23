نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

محمد محمود

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي. يذكر أن محمد محمود عاد مؤخرًا إلى المشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وشارك منذ أيام قليلة في مباراة الإعلاميين الودية. ويخوض