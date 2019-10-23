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بالـY Series| فيفو تكشف عن أول هواتفها الذكية في مصر

تعتمد سلسلة هواتف فيفو Y Series على مفهوم "مدعوم من الشباب"، حيث تمزج بين الخصائص الاحترافية للكاميرا الثلاثية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتأثيرات البصرية
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
هواتف فيفو
هواتف فيفو
أعلنت شركة "فيفو- Vivo" بدء عملياتها التشغيلية رسميًّا في السوق المصري للهواتف الذكية، لتبدأ المسيرة بإطلاق سلسلة هواتف Y Series، أحدث سلسلة من هواتف فيفو الذكية في مصر، مع نية الشركة إطلاق باقة جديدة من المنتجات خلال الفترة المقبلة، وتتواجد Vivo حاليًّا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم، وتواصل جهودها للتواجد في أسواق أخرى وتقديم عروضها الفريدة، كما تدعم الشعور بالثقة في النفس والرغبة في التعبير عن الذات بين مزيد من الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال طرح منتجاتها فائقة الجودة وتطبيقاتها التكنولوجية المتطورة.
وقال ديفيد كي- الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر: "يُعد السوق المصري من الأسواق الرئيسة والمهمة لنا في المنطقة، نظرًا لما تتمتع به مصر من تعداد سكاني هائل بالإضافة للفرص المتميزة المتوفرة والمطروحة دائما للعلامات التجارية الجديدة في السوق المصري، ولهذا السبب تسعى فيفو لطرح أحدث منتجاتها وخدماتها وأكثرها
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