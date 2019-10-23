بالـY Series| فيفو تكشف عن أول هواتفها الذكية في مصر

تعتمد سلسلة هواتف فيفو Y Series على مفهوم "مدعوم من الشباب"، حيث تمزج بين الخصائص الاحترافية للكاميرا الثلاثية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتأثيرات البصرية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

أعلنت شركة "فيفو- Vivo" بدء عملياتها التشغيلية رسميًّا في السوق المصري للهواتف الذكية، لتبدأ المسيرة بإطلاق سلسلة هواتف Y Series، أحدث سلسلة من هواتف فيفو الذكية في مصر، مع نية الشركة إطلاق باقة جديدة من المنتجات خلال الفترة المقبلة، وتتواجد Vivo حاليًّا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم، وتواصل جهودها للتواجد في أسواق أخرى وتقديم عروضها الفريدة، كما تدعم الشعور بالثقة في النفس والرغبة في التعبير عن الذات بين مزيد من الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال طرح منتجاتها فائقة الجودة وتطبيقاتها التكنولوجية المتطورة.

وقال ديفيد كي- الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر: "يُعد السوق المصري من الأسواق الرئيسة والمهمة لنا في المنطقة، نظرًا لما تتمتع به مصر من تعداد سكاني هائل بالإضافة للفرص المتميزة المتوفرة والمطروحة دائما للعلامات التجارية الجديدة في السوق المصري، ولهذا السبب تسعى فيفو لطرح أحدث منتجاتها وخدماتها وأكثرها

وقال ديفيد كي- الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر: "يُعد السوق المصري من الأسواق الرئيسة والمهمة لنا في المنطقة، نظرًا لما تتمتع به مصر من تعداد سكاني هائل بالإضافة للفرص المتميزة المتوفرة والمطروحة دائما للعلامات التجارية الجديدة في السوق المصري، ولهذا السبب تسعى فيفو لطرح أحدث منتجاتها وخدماتها وأكثرها تطورًا وابتكارًا في السوق المحلي من أجل تلبية احتياجات المستهلك المصري خاصة جيل الشباب.

وأشار ديفيد إلى أن الشباب المصري شغوف دائمًا بالتقنيات التكنولوجية فائقة الجودة التي يجب أن تتميز بأسعارها الاقتصادية المناسبة، ولهذا تلتزم فيفو بتقديم هذا المستوى من المنتجات في قطاع الهواتف الذكية، ويُعد إطلاق سلسلة هواتف Y Series مجرد البداية في إطار مسيرتنا بالسوق المصري، حيث نتطلع لتقديم أحدث منتجاتنا الأخرى بالإضافة لسلسلة هواتف Y Series للمستهلك المصري قريبًا جدًّا".







وتقول Vivo في بيان لها اليوم، إن سلسة هواتفها Y Series تعتمد على مفهوم "مدعوم من الشباب"، حيث تمزج هذه الهواتف بين الخصائص الاحترافية للكاميرا الثلاثية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتأثيرات البصرية للهواتف الذكية التي تعتمد على تقنيات العرض الكامل Halo Full View™.

وتوفر سلسلة هواتف Y Series العديد من الخصائص للمستخدمين، بهدف تقديم تجربة غير مسبوقة بأسعار اقتصادية في متناول الجميع، إنّ هذه السلسلة من الهواتف الذكية تدمج بين أحدث التطبيقات التكنولوجية والرؤية المُلهَمة في تصنيع سلسلة هواتف حديثة لا مثيل لها، حيث تتيح هذه الهواتف للمستخدمين الشباب الاستمتاع بعدة خصائص تكنولوجية متطورة تلبي احتياجاتهم وأسلوب حياتهم السريع.

ويقدم الهاتفان Y15 وy17 تجربة استثنائية بمعنى الكلمة، عن طريق باقة متنوعة من الخصائص والمزايا التكنولوجية التي تلبي الاحتياجات المختلفة لعملاء فيفو حول العالم، وبالإضافة لهذين الهاتفين، سيتم أيضا إطلاق باقي سلسلة الـ Y Series وتتضمن Y90 وY12خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.





Y17 لمحبي صور السيلفي

يأتي هاتف Y17 بكاميرا ثلاثية تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يمنح المستخدم القدرة على التقاط صور بورتريه وصور لاندسكيب رائعة وبدون أي مجهود، هذا بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بكسل مع تكنولوجيا تجميل الوجه التي تمنحك القدرة على التقاط الصور بأدق التفاصيل حيث تعتمد هذه التكنولوجيا على تحسين ملامح الوجه بشكل تلقائي، كما يأتي هاتف Y17 ليعزز الخاصية الحصرية التي تتمتع بها هواتف فيفو من خلال خاصية الشحن السريع المزدوج Dual-Engine Fast Charging التي تتوافر في هذا الجهاز مع معايير الأمان التسعة الأحدث عالميًّا بما يمكن المستخدم من شحن البطارية بالسرعة القصوى وبمنتهى الأمان بالإضافة إلى بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير بما يضمن للمستخدم البقاء متصلا على مدار الساعة.







مواصفات هاتف Y15

يصنف جهاز Y15 ضمن الفئة الرياضية لسلسلة Y من فيفو، مع شاشة 6.35 إنش تغطي 89% من سطح الهاتف مع تقنية العرض الكامل بإطار رفيع للغاية للشاشة، تم تزويد هاتف Y15 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابايت لتمنح المستخدم تجربة تصوير رائعة، وكما هو الحال في جميع هواتف عائلة Y تم تزويد هاتف Y15 بكاميرا ثلاثية في الجهة الخلفية، وتكنولوجيا تجميل الوجه بما يمنح المستخدم القدرة على التقاط صور لذكريات لا تنسى.

مركز خدمة ما بعد البيع

وتقول فيفو إنها حتى تتمكن من وضع المستهلك المصري في محور إستراتيجيتها، فهي تلتزم بتوفير تجربة استثنائية وغير مسبوقة لعملائها في السوق المحلي، وستتمكن من تحقيق ذلك من خلال تقديم تجربة متكاملة للعملاء وباقة شاملة من خدمات ما بعد البيع، بما يعمل على زيادة ولاء العملاء لعلامتها التجارية وحبهم لها ويساعد الشركة على تحقيق نمو ملحوظ وثابت في هذا السوق المهم.

ولذلك فقد أطلقت الشركة أول مركز لخدمات ما بعد البيع مستعد منذ الآن لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص فيفو على حصول عملاء الشركة على الخدمات المتطورة التي يقدمها فريق متخصص من المحترفين وفنيي الصيانة المدربين لتلبية كل احتياجات العميل.

يقع المركز بمتجر 5 بالطابق الأرضي، عمارة 11 بعمارات الشركة السعودية المصرية بمنطقة النزهة بمدينة نصر، يعمل المركز من السبت إلى الخميس من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 7:00 مساءً، ويمكن الاتصال به على رقم: 022417686.

في الوقت نفسه، تؤكد فيفو دائمًا على اهتمامها بخدمة عملائها في مصر، ويسعدها تلقي مكالماتكم على أرقام مركز الخدمة المحلي للرد على أي استفسارات أو أسئلة من جانبكم.



أسعار هواتف فيفو

- يتوفر جهاز Y17 باللون الأزرق المعدني والبنفسجي الأرجواني بأسعار تبدأ من 3,799 جنيه.

- يتوفر جهاز Y15 باللون الأزرق المائي والأحمر الخمري بأسعار تبدأ من 3,299 جنيه.