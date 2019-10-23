برشلونة يبدأ البحث عن مدافع جديد بسبب إصابات أومتيتي

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن برشلونة يفاضل بين مدافعين من إنتر ميلان لتدعيم خطه الدفاعى خاصة بعد إصابات أومتيتي المتكررة. وجاء فى تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالى"، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع الثنائى ستيفان دى فريج وميلان سكرينيار مدافعى الفريق الإيطالى، خاصة بعد تقديمهم لمستويات متقدمة تحت الإدارة الفنية لأنطونيو كونتي. ويعتبر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، من ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع برشلونة، خاصة في ظل مستوياته الثابتة مع نابولي خلال الموسمين الماضيين.

وتكررت إصابات اللاعب صاحب الـ25 عامًا في منطقة الركبة؛ مما أبعده عن المشاركة مع الفريق لفترات طويلة، حيث يسعى برشلونة في تأمين هذا المركز بمدافع جديد. ويمتلك برشلونة في تشكيلته على مستوى الدفاع كلا من، جيرارد بيكيه وجان كلير توديبو وصامويل أومتيتي وكليمينت لينجليت وهو ما يضعه فى أزمة فى حالة إصابة