رياضة

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
مروان محسن
مروان محسن
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
ويخوض مروان محسن مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق بجانب خوضه جزءًا من التدريبات الجماعية بشكل تحفظي بعد عودته من الإصابة. توجه محمد محمود، لاعب الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط اللاعب في المران الجماعي، ولم يستطع استكماله، وتعرض
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الزمالك ونادي مصر

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
محمد محمود لاعب الاهلى

نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يفتح النار على لاعبي بايرن ميونخ

حذر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الفريق البافاري من تدني مستوياتهم في المباريات الأخيرة، خاصة على الصعيد الدفاعي. وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2 على ملعب كارايساكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق البفاري العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة واحدة.
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محمد محمود لاعب الاهلى

نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
بعثة-الأهلي-في إسبانيا‎

مفاجأة.. الأهلي لم يلغِ تذاكر طيران الجونة

فجر مصدر مسؤول بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف مسؤولي الأحمر من خوض مباراة الجونة المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة ضمن مافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي لم يلغِ أي حجوزات طيران خاصة بسفر الفريق للجونة، ولم تتم خطوة إلغاء الحجز من الأساس، والحجز تم منذ فترة كبيرة، وهذه هي سياسة الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء.
محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
صالح-جمعة

لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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