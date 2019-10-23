مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض مروان محسن مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق بجانب خوضه جزءًا من التدريبات الجماعية بشكل تحفظي بعد عودته من الإصابة. توجه محمد محمود، لاعب الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط اللاعب في المران الجماعي، ولم يستطع استكماله، وتعرض