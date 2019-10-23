رياضة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
الزمالك
الزمالك
أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
  وضمت القائمة كلا من: في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي. في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالسلام- محمود الونش- حازم إمام- حمدي النقاز- محمد عبدالشافي- عبد الله جمعة. في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- أحمد زيزو- محمد عنتر- يوسف أوباما- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- مصطفى فتحي. في
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مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
محمد محمود لاعب الاهلى

نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يفتح النار على لاعبي بايرن ميونخ

حذر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الفريق البافاري من تدني مستوياتهم في المباريات الأخيرة، خاصة على الصعيد الدفاعي. وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2 على ملعب كارايساكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق البفاري العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة واحدة.
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مران الزمالك

مران الزمالك.. سباق سرعة وانتظام فرجاني وزيزو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته بمقر النادي في ميت عقبة، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحرص المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق، شرح خلالها بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين؛ تمهيدًا لتنفيذها عمليًّا خلال التدريبات.
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
الومالك والمقاولون

الزمالك يعبر المقاولون بصعوبة ويتصدر الدوري مؤقتًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. افتتح التسجيل في المباراة محمد سالم لذئاب الجبل في الدقيقة 12، وعدل النتيجة للأبيض التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 15، وسجل الهدف الثاني زميله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الرابع.
مران الزمالك

مران الزمالك.. رسائل قوية من ميتشو وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمباراة المقاولون العرب، التي تقام يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ووجه المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، عدة رسائل قوية إلى لاعبيه، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة، قائلا: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق.. انطلقوا لخوض التدريبات".
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