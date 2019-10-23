ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

الزمالك

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

وضمت القائمة كلا من: في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي. في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالسلام- محمود الونش- حازم إمام- حمدي النقاز- محمد عبدالشافي- عبد الله جمعة. في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- أحمد زيزو- محمد عنتر- يوسف أوباما- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- مصطفى فتحي. في