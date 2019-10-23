فاتي على موعد مع رقم قياسي جديد فى ليلة الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

أنسو فاتى

ينتظر الإسباني الشاب أنسو فاتي نجم فريق برشلونة الإسبانى، تحقيق رقم قياسي جديد، فى حالة قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق للبلوجرانا، إشراكه في مباراة سلافيا براج. ويحل برشلونة ضيفًا على سلافيا براج بملعب إدين آرينا، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فاتي في حالة مشاركته وتسجيله هدفًا في مباراة اليوم، سيصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يبلغ فاتي عامه الـ17، يوم 31 أكتوبر الجاري.

ويعتبر بيتر أوفوري كواي، مهاجم أولمبياكوس، هو أصغر لاعب سجل في البطولة الأوروبية، عن عمر 17 عامًا و195 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 1 أكتوبر عام 1997، وذلك في هزيمة فريقه بنتيجة 5-1 ضد روزنبورج النرويجي. وفي الوقت الحالي، يعد بويان كركيتش، مهاجم برشلونة السابق، أصغر هداف للفريق الكتالوني في دوري الأبطال،