رياضة

فاتي على موعد مع رقم قياسي جديد فى ليلة الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
أنسو فاتى
أنسو فاتى
ينتظر الإسباني الشاب أنسو فاتي نجم فريق برشلونة الإسبانى، تحقيق رقم قياسي جديد، فى حالة قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق للبلوجرانا، إشراكه في مباراة سلافيا براج. ويحل برشلونة ضيفًا على سلافيا براج بملعب إدين آرينا، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فاتي في حالة مشاركته وتسجيله هدفًا في مباراة اليوم، سيصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يبلغ فاتي عامه الـ17، يوم 31 أكتوبر الجاري.
ويعتبر بيتر أوفوري كواي، مهاجم أولمبياكوس، هو أصغر لاعب سجل في البطولة الأوروبية، عن عمر 17 عامًا و195 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 1 أكتوبر عام 1997، وذلك في هزيمة فريقه بنتيجة 5-1 ضد روزنبورج النرويجي. وفي الوقت الحالي، يعد بويان كركيتش، مهاجم برشلونة السابق، أصغر هداف للفريق الكتالوني في دوري الأبطال،
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مارتينيز

درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
برشلونة

برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.
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برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ودورتموند تخطف الأضواء في دوري الأبطال

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
توتنهام

توتنهام يسحق النجم الأحمر.. وبايرن يتصدر المجموعة

أمطر فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي شباك نظيره فريق النجم الأحمر بطل صربيا، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج). افتتح الفريق اللندني التسجيل سريعًا عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة التاسعة، ثم عزز هيونج مين سون في الدقيقة الـ16، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الكوري الجنوبي الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني له في الدقيقة 44.
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
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