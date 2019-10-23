فاتي على موعد مع رقم قياسي جديد فى ليلة الأبطال
تحرير:محمد جمال
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
أنسو فاتى
ينتظر الإسباني الشاب أنسو فاتي نجم فريق برشلونة الإسبانى، تحقيق رقم قياسي جديد، فى حالة قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق للبلوجرانا، إشراكه في مباراة سلافيا براج.
ويحل برشلونة ضيفًا على سلافيا براج بملعب إدين آرينا، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فاتي في حالة مشاركته وتسجيله هدفًا في مباراة اليوم، سيصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يبلغ فاتي عامه الـ17، يوم 31 أكتوبر الجاري.
ويعتبر بيتر أوفوري كواي، مهاجم أولمبياكوس، هو أصغر لاعب سجل في البطولة الأوروبية، عن عمر 17 عامًا و195 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 1 أكتوبر عام 1997، وذلك في هزيمة فريقه بنتيجة 5-1 ضد روزنبورج النرويجي.
وفي الوقت الحالي، يعد بويان كركيتش، مهاجم برشلونة السابق، أصغر هداف للفريق الكتالوني في دوري الأبطال،
ويعتبر بيتر أوفوري كواي، مهاجم أولمبياكوس، هو أصغر لاعب سجل في البطولة الأوروبية، عن عمر 17 عامًا و195 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 1 أكتوبر عام 1997، وذلك في هزيمة فريقه بنتيجة 5-1 ضد روزنبورج النرويجي.
وفي الوقت الحالي، يعد بويان كركيتش، مهاجم برشلونة السابق، أصغر هداف للفريق الكتالوني في دوري الأبطال، عندما سجل يوم 1 أبريل 2008، في شباك شالكة الألماني، عن عمر 17 عاما و217 يومًا، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أصغر اللاعبين تسجيلًا بدوري الأبطال.
وفي وقتٍ سابق، شارك أنسو في مباريات ريال بيتيس في الليجا كان عمره (16 عامًا و298 يومًا)، ليصبح ثاني أصغر لاعب مشاركة في تاريخ الليجا.
كما أصبح فاتي، أصغر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما شارك أمام دورتموند، عن عمر16 عامًا و10 أشهر و14 يومًا.