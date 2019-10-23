رياضة

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.
واستمر الحارس البرازيلي أليسون في الظهور أساسيا مع ليفربول للمباراة الثانية على التوالي، بعدما عاد من الإصابة الطويلة التي لحقت به منذ بداية الموسم وشارك أمام يونايتد. وجاء تشكيل الريدز على النحو الآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: جيمس ميلنر - ديان لوفرين - فيرجيل فان ديك - أندي روبرتسون. الوسط:
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مارتينيز

درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
برشلونة

برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.
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شكودران شاكيري لاعب ليفربول

كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".
محمد- صلاح‎

صلاح يعود لقائمة ليفربول من بوابة دورى الأبطال

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصرى، وعلى جانب الغيابات، شهدت القائمة غياب ألكسندر أرنولد وماتيب، بسبب الإصابة. وجاءت قائمة أبناء كلوب على النحو التالي: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح يكشف سر فوز ليفربول على سالزبورج

سعادة كبيرة أظهرها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد فوز فريقه مساء الأربعاء، على حساب نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، مؤكدًا أن خبرة لاعبي فريقه أنقذت الموقف. وأفلت ليفربول من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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