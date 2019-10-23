صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.

واستمر الحارس البرازيلي أليسون في الظهور أساسيا مع ليفربول للمباراة الثانية على التوالي، بعدما عاد من الإصابة الطويلة التي لحقت به منذ بداية الموسم وشارك أمام يونايتد. وجاء تشكيل الريدز على النحو الآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: جيمس ميلنر - ديان لوفرين - فيرجيل فان ديك - أندي روبرتسون. الوسط: