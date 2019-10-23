رياضة

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
محمد محمود
محمد محمود
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم، والتي غادر على أثرها التدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة وفقًا لرؤية خالد محمود، طبيب الفريق، الذي طلبها على الفور بعد خروج اللاعب من المران. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود، طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية؛ للخضوع للفحص الطبي.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الإصابة التي تعرض لها محمد محمود اليوم في القدم اليسرى وليست اليمنى، وقد كان يعاني من قطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، أجبرته على الابتعاد عن الملاعب لمدة 9 أشهر". وأضاف: "اللاعب لا يزال يخضع للأشعة من أجل الاطمئنان على ركبته وفور الانتهاء من الأشعة
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درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
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برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.
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محمد محمود - محمود وحيد

شقيق محمد محمود يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد محمود شقيق محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة شقيقه بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي تعرض لها خلال المران الجماعي الذي شهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي.
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
محمد محمود لاعب الاهلى

نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الأهلي: طلب الزمالك تأجيل القمة غير منطقى

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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