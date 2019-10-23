الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

محمد محمود

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم، والتي غادر على أثرها التدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة وفقًا لرؤية خالد محمود، طبيب الفريق، الذي طلبها على الفور بعد خروج اللاعب من المران. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود، طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية؛ للخضوع للفحص الطبي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الإصابة التي تعرض لها محمد محمود اليوم في القدم اليسرى وليست اليمنى، وقد كان يعاني من قطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، أجبرته على الابتعاد عن الملاعب لمدة 9 أشهر". وأضاف: "اللاعب لا يزال يخضع للأشعة من أجل الاطمئنان على ركبته وفور الانتهاء من الأشعة