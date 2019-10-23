سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأزهر: الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية

تحرير:محمد فتحي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي، وأضاف عباس، خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية هذا العام لتصل إلى 1600 منحة دراسية، فضلا عن وجود حوالي 5500 طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من 440 من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
وأوضح أن الأزهر لديه في إفريقيا 16 معهدًا أزهريًا في كل من: نيجيريا، تشاد، النيجر، الصومال، جنوب إفريقيا، أوغندا، في مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث يتكفل الأزهر بكافة مصاريف المدرسين، والمناهج، والكتب الدراسية، ويُمنح الطلبة شهادات معتمدة من الأزهر، كما يوفر الأزهر أكثر من 562 معلم ومدرس وواعظ لتعليم
اقرأ المزيد
المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

متحدث الحكومة: مدبولي لم ينم أمس.. وتفاجأنا بكمية الأمطار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن محافظة القاهرة والمدن القديمة، لا تحتوي على شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في تراكم المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور، أمس الثلاثاء، مرجحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن يكون السبب في عدم تجهيز البنية التحتية لتلك المدن بشبكات تصريف الأمطار، هو أن "مناخ مصر وقت إنشائها كان جافا"، لافتا إلى أنها تختلف عن بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن السيول التي تحدث في مصر أحيانا، يكون سببها التغيرات المناخية.
طريق- بنها- شبرا- الحر

المرور ينفي غلق «بنها شبرا» الحر بسبب الأمطار

علق مدير مرور محافظة القليوبية اللواء إيهاب مرزوق، ما تردد حول غلق طريق "بنها - شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط أرضي عند الكيلو 30 جراء هطول الأمطار، إذ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات ولا توجد أي عوائق، وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن "الطريق يشهد سيولة مرورية، ولا توجد أي حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أي مستجدات". ?
مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
سامح-شكرى (2)

الخارجية: مصر تفتح دوما أبوابها لمن تمر بلادهم بنزاعات

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم الإثنين، اهتمام مصر بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على هذه القضايا، موضحا أن مصر تفتح دوما أبوابها لكافة الأشقاء الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات، ولم تتوان يوما عن تقديم كافة سبل الدعم لهم، وتستضيف أعدادا كبيرة منهم، مع الحرص على إدماجهم في المجتمع المصري دون تفرقة أو تمييز.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: حرب أكتوبر تذكر المصريين بالعزة والكرامة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مجموعة من قدامى المحاربين، قائلا: إن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربو أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية، لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مضيفًا أن علماء الأزهر الشريف، ساهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة، من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.
احمد-الطيب

الأزهر: مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية

أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بيانًا بشأن ما أثير في تأخر الأزهر بالرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه، وضح فيه أنه استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض النواب والمجلس القومي للمرأة، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، لافتًا إلى أن الأزهر عمل على صياغة مشروع متكامل للأحوال الشخصية، عكفت هيئة العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]