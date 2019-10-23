الأزهر: الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية

تحرير:محمد فتحي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

الأزهر الشريف

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي، وأضاف عباس، خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية هذا العام لتصل إلى 1600 منحة دراسية، فضلا عن وجود حوالي 5500 طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من 440 من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.

وأوضح أن الأزهر لديه في إفريقيا 16 معهدًا أزهريًا في كل من: نيجيريا، تشاد، النيجر، الصومال، جنوب إفريقيا، أوغندا، في مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث يتكفل الأزهر بكافة مصاريف المدرسين، والمناهج، والكتب الدراسية، ويُمنح الطلبة شهادات معتمدة من الأزهر، كما يوفر الأزهر أكثر من 562 معلم ومدرس وواعظ لتعليم