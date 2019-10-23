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بعد فشل نتنياهو.. تفويض جانتس بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو
كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة جديدة، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ريفلين سلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة، إذ سيمنح مهلة أربعة أسابيع لإتمام المهمة، وذلك بعد إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التكليف لإخفاقه في تشكيل حكومي، ومن المتوقع أن تلتقي فرق التفاوض من حزبي "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه جانتس، وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم غد الخميس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن حزب الليكود أعلن موافقته قبول الدعوة، بعد وقت قصير من تصريحات لنتنياهو، أكد فيها أنه لا يرغب باجراء انتخابات جديدة، وأنه يسعى لحكومة وحدة واسعة ومستقرة. في هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الأربعاء، أن كتلة اليمين الإسرائيلية عقدت
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بوتين: 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية للضبعة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية - الشكر لمصر على دعمها وسعيها لإقامة منتدى "روسيا-إفريقيا"، معربا عن سعادته بحضور الرئيس السيسي هذا المنتدى. وأشار بوتين إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال بناء المنطقة الصناعية في مصر، حيث وضعنا 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة، كما أن الأصدقاء في الإمارات اهتموا بهذا المشروع بيننا وكانوا يريدون الاشتراك معنا في إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر".
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65.95 % نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الكندية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة في كندا العام الجاري 65.95% من الناخبين المسجلين، حيث انخفضت عن النسبة التي تم تسجيلها في انتخابات عام 2015 السابقة، عندما وصل رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأول مرة إلى سدة الحكم. وذكرت هيئة الانتخابات الكندية اليوم الثلاثاء، أنه من أصل 27.1 مليون كندي مسجل للتصويت في انتخابات يوم أمس الاثنين، أدلى 17.9 مليون ناخب بصوته، مضيفة أن هذا العدد لا يشمل الناخبين الذين سجلوا أسماءهم يوم الانتخابات، ومن بين هؤلاء كان هناك 55515 مغتربا كنديا.
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البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
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بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وذلك في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو بحضور كبار الشخصيات والمسئولين من جميع أنحاء العالم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عددا من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية أبرزهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار أون سان سوتشي، ومنسقة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، يشاركون في حضور الحفل.
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نتنياهو

نتنياهو يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض الرئاسي

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.
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«نتنياهو» يوجه رسالة للعرب: أدين أعمال العنف والقتل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعوب العربية أدان خلالها العنف ودعا المجتمعات العربية للتعاون في نبذه، قائلًا في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أدين أعمال القتل والعنف في المجتمع العربي، وتحدثت مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة، واتفقت معهما على تخصيص قوات شرطة إضافية وتشديد الإجراءات الشرطية بغية مواصلة الجهود التي من شأنها مكافحة ظواهر العنف»، وفقًا لما ذكرته وكالة الـcnn .
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الدائرة تضيق.. فشل نتنياهو وليبرمان في تشكيل تحالف

في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ أشهر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، لمناقشة اقتراح تشكيل حكومة وحدة لكن محادثاتهما التي انتهت بعد ساعة فقط لم تحقق أي تقدم، ومع توقف المفاوضات بين حزب "الليكود" الحاكم، و"أزرق وأبيض" برئاسة بيني جانتس، فإن فشل الاجتماع يزيد من احتمالات عقد انتخابات ثالثة، لم يستبعد حزبا "الليكود" ولا "إسرائيل بيتنا" إمكانية إجراء مزيد من المحادثات، وقال ليبرمان بعد محادثته مع يائير لابيد من حزب "أزرق وأبيض": "سنبذل قصارى جهدنا لمنع عقد انتخابات ثالثة".
نتنياهو

الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
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