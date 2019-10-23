بعد فشل نتنياهو.. تفويض جانتس بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

جانتس ونتنياهو

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة جديدة، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ريفلين سلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة، إذ سيمنح مهلة أربعة أسابيع لإتمام المهمة، وذلك بعد إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التكليف لإخفاقه في تشكيل حكومي، ومن المتوقع أن تلتقي فرق التفاوض من حزبي "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه جانتس، وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم غد الخميس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن حزب الليكود أعلن موافقته قبول الدعوة، بعد وقت قصير من تصريحات لنتنياهو، أكد فيها أنه لا يرغب باجراء انتخابات جديدة، وأنه يسعى لحكومة وحدة واسعة ومستقرة. في هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الأربعاء، أن كتلة اليمين الإسرائيلية عقدت