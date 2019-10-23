تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

أياكس وتشيلسي

نجح فريق تشيلسي فى خطف فوز غال على نظيره أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة هدف لصفر فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا. وعلى الرغم من أن المباراة جاءت قوية إلا أن التعادل السلبي سيطر عليها حتى جاءت الدقيقة 86 التي أحرز خلالها بتشواي هدف تشيلسي ليقود فريقه نحو حصد 3 نقاط غالية يتساوى بها مع أياكس برصيد 6 نقاط كما تضم المجموعة كلا من فالنسيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليل فى المركز الأخير بدون نقاط.

وفي إطار منافسات المجموعة السابعة بدورى الأبطال نجح ار بى ليبزج الألمانى في اقتناص فوز ثمين على زينيت الروسي بنتيجة هدفين لهدف، سجل لصالح الفريق الالمانى كل من كونراد لايمر فى الدقيقة الـ49 ومارسيل سابيتزر فى الدقيقة الـ59 من عمر المباراة، بينما سجل لصالح زينيت ياروسلاف راكيتسكي فى الدقيقة الـ25 من