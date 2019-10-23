رياضة

تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
أياكس وتشيلسي
أياكس وتشيلسي
نجح فريق تشيلسي فى خطف فوز غال على نظيره أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة هدف لصفر فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا. وعلى الرغم من أن المباراة جاءت قوية إلا أن التعادل السلبي سيطر عليها حتى جاءت الدقيقة 86 التي أحرز خلالها بتشواي هدف تشيلسي ليقود فريقه نحو حصد 3 نقاط غالية يتساوى بها مع أياكس برصيد 6 نقاط كما تضم المجموعة كلا من فالنسيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليل فى المركز الأخير بدون نقاط.
وفي إطار منافسات المجموعة السابعة بدورى الأبطال نجح ار بى ليبزج الألمانى في اقتناص فوز ثمين على زينيت الروسي بنتيجة هدفين لهدف، سجل لصالح الفريق الالمانى كل من كونراد لايمر فى الدقيقة الـ49 ومارسيل سابيتزر فى الدقيقة الـ59 من عمر المباراة، بينما سجل لصالح زينيت ياروسلاف راكيتسكي فى الدقيقة الـ25 من
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درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
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«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مواجهات قوية، حيث يلتقي لايبزج الألماني مع زينت سان بطرسبرج في السابعة إلا خمس دقائق، على ملعب ريد بول أرينا، وفي التوقيت نفسه يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب يوهان كرويف أرينا، وفي التاسعة مساءً تقام 6 مباريات، حيث يحل ليفربول، حامل اللقب، ضيفًا على جينيك البلجيكي، على ملعب لومينوس أرينا، بينما يستضيف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نابولي الإيطالي على ملعب ريد بول أرينا.
ديبالا

ديبالا يهدى يوفنتوس الفوز أمام لوكومتيف موسكو

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في اقتناص فوز صعب من لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس، وجاءت المباراة فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل هدفي المباراة باولو ديبالا فى الدقيقة 77 و79. وبهذا الفوز يتصدر اليوفى المجموعة الرابعة متعادلا فى النقاط مع أتليتكو مدريد الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ليفركوزن الألمانى المجموعة بدون نقاط.
اتليتكو مدريد ‎

أتليتكو يقتنص فوزًا صعبا من ليفركوزن في دوري الأبطال

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسبانى في اقتناص فوز صعب من باير ليفركوزن فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة 78 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحتل الأتلتي المركز الأول من مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فريق باير ليفركوزن المجموعة دون رصيد من النقاط فيما يلتقي يوفينتوس صاحب المركز الثاني برصيد4 نقاط مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد قليل.
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كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".
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