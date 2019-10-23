شقيق محمد محمود يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

محمد محمود

أعلن أحمد محمود شقيق محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة شقيقه بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي تعرض لها خلال المران الجماعي الذي شهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي.

وكتب شقيق محمد محمود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله يا حبيبي.. ابتلاء جديد ومشوار جديد، صليبي". وواصل: "سبحان الله معرفش إنك قلبك كبير كده وبتستحمل، تحدي جديد يا حبيبي هنعديه مع بعض، رسالتي دي ليك أنت مش للناس". يذكر أن محمد محمود عاد مؤخرًا إلى المشاركة في التدريبات بعد