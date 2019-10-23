وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

تحرير:أحمد محمد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

محمد محمود

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".

وأضاف: "قمت بتهدئته وطلبت منه إرسال الأشعة فورًا حيث قمت بدوري بتحويلها في نفس اللحظة إلى خبراء وأطباء في ألمانيا وانتظر منهم الرد النهائي وقطع الشك باليقين في تشخيص الإصابة". وتعرض محمد محمود للإصابة خلال المران الجماعي الذي شهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية