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المرور ينفي غلق «بنها شبرا» الحر بسبب الأمطار

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
طريق" بنها شبرا" الحر
طريق" بنها شبرا" الحر
علق مدير مرور محافظة القليوبية اللواء إيهاب مرزوق، ما تردد حول غلق طريق "بنها - شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط أرضي عند الكيلو 30 جراء هطول الأمطار، إذ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات ولا توجد أي عوائق، وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن "الطريق يشهد سيولة مرورية، ولا توجد أي حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أي مستجدات". ?
يُذكر أن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم قد أصدر تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.وشهدت القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، خلال الساعات الماضية، حالة من
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المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

متحدث الحكومة: مدبولي لم ينم أمس.. وتفاجأنا بكمية الأمطار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن محافظة القاهرة والمدن القديمة، لا تحتوي على شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في تراكم المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور، أمس الثلاثاء، مرجحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن يكون السبب في عدم تجهيز البنية التحتية لتلك المدن بشبكات تصريف الأمطار، هو أن "مناخ مصر وقت إنشائها كان جافا"، لافتا إلى أنها تختلف عن بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن السيول التي تحدث في مصر أحيانا، يكون سببها التغيرات المناخية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي، وأضاف عباس، خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية هذا العام لتصل إلى 1600 منحة دراسية، فضلا عن وجود حوالي 5500 طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من 440 من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
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قطار - أرشيفية

«سيول مفاجئة».. حقيقة انقلاب جرار «عين شمس»

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تعاين حاليا موقع خروج جرار استكشافي عن القضبان على خط (عين شمس - السويس)، للاستعداد بالسكة ورفع الجرار، موضحة أنه في أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبا عددا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس - السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة (العجرود)، أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، جاء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ردا على ما نشر عبر بعض المواقع من انقلاب جرار استكشافي على الخط المذكور.
مصطفى-مدبولي

الحماية من أخطار السيول.. 9 قرارات لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار يقضي في مادته الأولى بأن "تحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة".
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

بسبب الأحوال الجوية.. الأزهر يعطل الدراسة بـ3 محافظات

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم. يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء.
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