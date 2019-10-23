المرور ينفي غلق «بنها شبرا» الحر بسبب الأمطار

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

طريق" بنها شبرا" الحر

علق مدير مرور محافظة القليوبية اللواء إيهاب مرزوق، ما تردد حول غلق طريق "بنها - شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط أرضي عند الكيلو 30 جراء هطول الأمطار، إذ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات ولا توجد أي عوائق، وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن "الطريق يشهد سيولة مرورية، ولا توجد أي حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أي مستجدات". ?

يُذكر أن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم قد أصدر تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.وشهدت القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، خلال الساعات الماضية، حالة من