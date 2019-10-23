بأمر الملك سلمان.. إعفاء وزير الخارجية من منصبه
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف، وذكرت واشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، كما جاء أيضا بالأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلًا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.
وعين أيضًا عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، كما يعين عصام بن عبد الله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.يشار
وعين أيضًا عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، كما يعين عصام بن عبد الله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
يشار إلى أن العساف، 70 عاماـ كان وزيرا سابقا للمالية، وكان أحد أبرز المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" عام 2017 في إطار حملة مكافحة فساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت عشرات
الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال،
وفي أكتوبر 2016 صدر أمر ملكي بإعفاء العساف من منصبه وزيرا للمالية، بعد نحو 20 عاما قضاها في هذا المنصب.