بأمر الملك سلمان.. إعفاء وزير الخارجية من منصبه

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف، وذكرت واشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، كما جاء أيضا بالأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلًا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

وعين أيضًا عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، كما يعين عصام بن عبد الله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.يشار