متحدث الحكومة: مدبولي لم ينم أمس.. وتفاجأنا بكمية الأمطار

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن محافظة القاهرة والمدن القديمة، لا تحتوي على شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في تراكم المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور، أمس الثلاثاء، مرجحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن يكون السبب في عدم تجهيز البنية التحتية لتلك المدن بشبكات تصريف الأمطار، هو أن "مناخ مصر وقت إنشائها كان جافا"، لافتا إلى أنها تختلف عن بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن السيول التي تحدث في مصر أحيانا، يكون سببها التغيرات المناخية.

وتابع متحدث الحكومة، بأن عدم وجود شبكات تصريف الأمطار مشكلة تاريخية، موضحا أن تكلفة إنشائها في محافظات القاهرة الكبرى تتكلف "ما بين 200 و300 مليار جنيه"، وطرح سعد، عدة أسئلة: "هل الأزمة التي تحدث يوم أو يومين سنويا أو كل عامين تستحق إنفاق هذا المبلغ الكبير خاصة في الأوضاع الراهنة؟ ولو كانت تستحق هل