الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

الاسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، أحرز الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 40 و64 ليقودهم لفوز مهم قبل مباراة الإياب التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

بدأ اللقاء بسيطرة من الإسماعيلي على منطقة وسط الملعب وسط تراجع من لاعبي الجزيرة لكن هذه الاسيطرة لم تسفر عن أي خطورة في أول 15 دقيقة ومع مرور الوقت كثف الدراويش من ضغطهم على مرمى الضيوف وهو ما أسفر عن هدف أول في الدقيقة 40 عن طريق شيلونجو مهاجم الإسماعيلي لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء الإسماعيلية بهدف