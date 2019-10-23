رياضة

الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، أحرز الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 40 و64 ليقودهم لفوز مهم قبل مباراة الإياب التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.
بدأ اللقاء بسيطرة من الإسماعيلي على منطقة وسط الملعب وسط تراجع من لاعبي الجزيرة لكن هذه الاسيطرة لم تسفر عن أي خطورة في أول 15 دقيقة ومع مرور الوقت كثف الدراويش من ضغطهم على مرمى الضيوف وهو ما أسفر عن هدف أول في الدقيقة 40 عن طريق شيلونجو مهاجم الإسماعيلي لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء الإسماعيلية بهدف
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درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
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برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.
يورجن- ستريبل‎

الجزيرة الإماراتي يُقيل مدربه قبل مواجهة الإسماعيلي

أعلن نادي الجزيرة إقالة مدربه الهولندي يورجن ستريبل من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة قصيرة من بداية الدوري الإماراتي، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا: "تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورجن ستريبل". ويحتل فريق الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإماراتي بعد مرور ثلاث جولات من البداية، برصيد أربع نقاط، حيث يتصدر الشارقة بطل البطولة في الموسم الماضي الترتيب بالعلامة الكاملة.
قرعة البطولة العربية 1

البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
الإسماعيلي (2)

ثلاثي الإسماعيلي في مهمة دولية بعد مواجهة وادي دجلة

تلقى النادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو من منتخب بلاده ناميبيا، وهمام طارق لاعب منتخب العراق، وبيكيتي سيلفا لاعب غينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في السابع من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر سفر ثلاثي الدراويش الدولي عقب مواجهة وادي دجلة، التي ستقام غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
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