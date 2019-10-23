ليفربول يكتسح جينك ونابولي يتخطى عقبة سالزبروج

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

ليفربول من مباراة جينك

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز سهل على فريق جنك البلجيكي بنتيجة (4- 1)، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب كريستال أرينا فى إطار الجولة الثالثة من منافاسات المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا، وسجل أهداف المباراة لصالح الريدز كل من أليكس أوكسليد- تشامبرلين (هدفين) فى الدقيقة الثانية والدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ساديو مانى فى الدقيقة الـ77، وجاء محمد صلاح بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ87، بينما سجل لصالح جينك ستفين أودى فى الدقيقة الـ88.

وبهذا الفوز يحصد الريدز الفوز الثانى له فى الثلاث مباريات التى خاضها فى البطولة الأوروبية، حيث تعادل فى مباراة وحيدة، ويمتلك الليفر فى رصيده 7 نقاط. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها تمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة