رياضة

برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
برشلونة
برشلونة
حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.
وفي المجموعة ذاتها، تمكن برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب إدين أرينا. افتتح الأسطورة ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد مرور رائع من بين دفاعات بطل التشيك، وعدل يان بوريل النتيجة لسلافيا براجا
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مارتينيز

درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
ليفربول

ليفربول يكتسح جينك ونابولي يتخطى عقبة سالزبروج

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز سهل على فريق جنك البلجيكي بنتيجة (4- 1)، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب كريستال أرينا فى إطار الجولة الثالثة من منافاسات المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا، وسجل أهداف المباراة لصالح الريدز كل من أليكس أوكسليد- تشامبرلين (هدفين) فى الدقيقة الثانية والدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ساديو مانى فى الدقيقة الـ77، وجاء محمد صلاح بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ87، بينما سجل لصالح جينك ستفين أودى فى الدقيقة الـ88.
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برشلونة

برشلونة يبدأ البحث عن مدافع جديد بسبب إصابات أومتيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن برشلونة يفاضل بين مدافعين من إنتر ميلان لتدعيم خطه الدفاعى خاصة بعد إصابات أومتيتي المتكررة. وجاء فى تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالى"، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع الثنائى ستيفان دى فريج وميلان سكرينيار مدافعى الفريق الإيطالى، خاصة بعد تقديمهم لمستويات متقدمة تحت الإدارة الفنية لأنطونيو كونتي. ويعتبر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، من ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع برشلونة، خاصة في ظل مستوياته الثابتة مع نابولي خلال الموسمين الماضيين.
برشلونة

برشلونة يقلب الطاولة على إنتر ميلان في دوري الأبطال

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، والتي استضافها ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني. بادر فريق إنتر ميلان الإيطالي في التسجيل مبكرًا في الشباك الكتالونية عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة الثالثة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.
برشلونة

إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
ميسى

ميسي يُزين قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. وشهدت القائمة خبرًا سارًا لجماهير الفريق الكتالوني، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ أمام فياريال يوم 24 سبتمبر الماضي بالدوري الإسباني، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة خيتافي في الجولة الماضية.
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