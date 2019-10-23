برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

برشلونة

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب إدين أرينا. افتتح الأسطورة ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد مرور رائع من بين دفاعات بطل التشيك، وعدل يان بوريل النتيجة لسلافيا براجا