جريمة

30 دقيقة تحت المياه.. كواليس وفاة الطفلة مروة ضحية الأمطار

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
الطفلة مروة
الطفلة مروة
مأساة حقيقية تعيشها أسرة الطفلة مروة، التي خلع مشهد انتشال جثتها من تحت مياه الأمطار قلوب الملايين، ورغم الطامة التي هبطت على رأس والدها صادق عبدالحميد، إلا أنه استطاع أن يتمالك نفسه، ليحكي تفاصيل الحادث المؤسف الذي أودى بحياة طفلته صاحبة التسع سنوات، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أنهم فوجئوا أمس الثلاثاء، بإحدى صديقات ابنته تخبرهم في فزع شديد بأن مروة سقطت تحت المياه، حيث ساءت الأحوال الجوية أثناء توجههما إلى أحد الدروس الخصوصية.
وعلى الفور، انتقل الأب إلى مكان الحادث، وفور وصوله انتابته حالة من هلع، وعزم على انتشال جثة ابنته التي لفظت أنفاسها الأخيرة تحت المياه، إلا أن تحذيرات عشرات من الأهالي من الصعق الكهربائي شلت قدميه في الأرض، بعدما تمكن منه اليأس كما العاجز الذي لا حول له ولا قوة. يقول صادق، في مداخلة هاتفية مع برنامج
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العفو-عن-سجناء (4)

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
عادل -شكل

براءة عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد من البلطجة

قضت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ببراءة عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخرين، من تهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل سلاح أبيض وترويع المواطنين. وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت عادل محمود علي عبد الحليم، الشهير بعادل شكل، وأحمد محمد جابر وشهرته أحمد سواده، ومروان البوك، يوم الإثنين قبل الماضي، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهم يحوزون أسلحة بيضاء ونارية، لترويع المواطنين والبلطجة.
حادث-تصادم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.
جمارك

ضبط 14 ألف كيلو منشطات جنسية قبل تهريبها بالإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية مخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل بوزن إجمالي 14250 كيلو جراما.
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