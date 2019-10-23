30 دقيقة تحت المياه.. كواليس وفاة الطفلة مروة ضحية الأمطار

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

الطفلة مروة

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الطفلة مروة، التي خلع مشهد انتشال جثتها من تحت مياه الأمطار قلوب الملايين، ورغم الطامة التي هبطت على رأس والدها صادق عبدالحميد، إلا أنه استطاع أن يتمالك نفسه، ليحكي تفاصيل الحادث المؤسف الذي أودى بحياة طفلته صاحبة التسع سنوات، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أنهم فوجئوا أمس الثلاثاء، بإحدى صديقات ابنته تخبرهم في فزع شديد بأن مروة سقطت تحت المياه، حيث ساءت الأحوال الجوية أثناء توجههما إلى أحد الدروس الخصوصية.

وعلى الفور، انتقل الأب إلى مكان الحادث، وفور وصوله انتابته حالة من هلع، وعزم على انتشال جثة ابنته التي لفظت أنفاسها الأخيرة تحت المياه، إلا أن تحذيرات عشرات من الأهالي من الصعق الكهربائي شلت قدميه في الأرض، بعدما تمكن منه اليأس كما العاجز الذي لا حول له ولا قوة. يقول صادق، في مداخلة هاتفية مع برنامج