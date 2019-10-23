رياضة

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
محمد محمود
محمد محمود
تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
جاء ذلك، بعدما أرسل عبدالحفيظ الأشعة عبر الواتساب للطبيب الألماني، وتعرض محمد محمود للإصابة خلال المران الجماعي للفريق، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. وغادر اللاعب المران رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا
اقرأ المزيد
مارتينيز

درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
برشلونة

برشلونة يخطف الفوز من سلافيا.. وإنتر يعبر بوروسيا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليج)، أحرز الهدف الأول في المباراة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، وتمكن انتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار فريق انتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 82 عن طريق لاوتارو مارتينيز صاحب الأول.
ليفربول

ليفربول يكتسح جينك ونابولي يتخطى عقبة سالزبروج

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز سهل على فريق جنك البلجيكي بنتيجة (4- 1)، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب كريستال أرينا فى إطار الجولة الثالثة من منافاسات المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا، وسجل أهداف المباراة لصالح الريدز كل من أليكس أوكسليد- تشامبرلين (هدفين) فى الدقيقة الثانية والدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ساديو مانى فى الدقيقة الـ77، وجاء محمد صلاح بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ87، بينما سجل لصالح جينك ستفين أودى فى الدقيقة الـ88.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-محمود

وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".
محمد محمود - محمود وحيد

شقيق محمد محمود يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد محمود شقيق محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة شقيقه بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي تعرض لها خلال المران الجماعي الذي شهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي.
محمد محمود

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم، والتي غادر على أثرها التدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة وفقًا لرؤية خالد محمود، طبيب الفريق، الذي طلبها على الفور بعد خروج اللاعب من المران. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود، طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية؛ للخضوع للفحص الطبي.
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]