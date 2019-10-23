الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

محمد محمود

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.

جاء ذلك، بعدما أرسل عبدالحفيظ الأشعة عبر الواتساب للطبيب الألماني، وتعرض محمد محمود للإصابة خلال المران الجماعي للفريق، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. وغادر اللاعب المران رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا