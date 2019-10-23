رياضة

درايز مارتينيز يكسر رقم مارادونا التاريخي فى نابولى

تحرير:محمد جمال ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
درايز مارتينيز
درايز مارتينيز
نجح درايز مارتينيز نجم فريق نابولى الإيطالى فى كسر رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم ونابولي، وذلك بعد تسجيل مارتينيز لهدفين اليوم فى مباراة الفريق الإيطالى بدورى أبطال أوروبا، ليصل برصيده مع نابولى لـ116 هدف متخطيًا مارادونا الذى يملك 115 هدفا سجلها على مدار حياته فى الساحرة المستديرة مع نابولى الإيطالى. وتمكن نابولى الإيطالى من الخروج بفوز صعب أمام سالزبورج النمساوى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدورى الأبطال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رد بول أرينا.
وبهذا الفوز يصل رصيد الفريق الإيطالى لـ7 نقاط، ويتوقف رصيد سالزبورج عند ثلاث نقاط. من نفس المجموعة أيضًا نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز سهل على فريق جنك البلجيكي بنتيجة (4- 1)، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب كريستال أرينا فى نفس الجولة. وبهذا الفوز يحصد الريدز الفوز الثانى له فى الثلاث
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