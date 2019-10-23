37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.

وأوضح فؤاد، أن المنطقة تضع خطة يتم التنسيق من خلالها مع التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهة تجمع مياه الأمطار واستغلال كافة الإمكانات المتاحة وإدارة الازمة بشكل عملي وآمن للمواطنين.وأكدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، متابعتها لحالة الأرصاد الجوية وتوجيهها برفع درجة الاستعداد