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37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
الأمطار في القاهرة
الأمطار في القاهرة
قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
وأوضح فؤاد، أن المنطقة تضع خطة يتم التنسيق من خلالها مع التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهة تجمع مياه الأمطار واستغلال كافة الإمكانات المتاحة وإدارة الازمة بشكل عملي وآمن للمواطنين.وأكدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، متابعتها لحالة الأرصاد الجوية وتوجيهها برفع درجة الاستعداد
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

متحدث الحكومة: مدبولي لم ينم أمس.. وتفاجأنا بكمية الأمطار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن محافظة القاهرة والمدن القديمة، لا تحتوي على شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في تراكم المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور، أمس الثلاثاء، مرجحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن يكون السبب في عدم تجهيز البنية التحتية لتلك المدن بشبكات تصريف الأمطار، هو أن "مناخ مصر وقت إنشائها كان جافا"، لافتا إلى أنها تختلف عن بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن السيول التي تحدث في مصر أحيانا، يكون سببها التغيرات المناخية.
طريق- بنها- شبرا- الحر

المرور ينفي غلق «بنها شبرا» الحر بسبب الأمطار

علق مدير مرور محافظة القليوبية اللواء إيهاب مرزوق، ما تردد حول غلق طريق "بنها - شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط أرضي عند الكيلو 30 جراء هطول الأمطار، إذ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات ولا توجد أي عوائق، وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن "الطريق يشهد سيولة مرورية، ولا توجد أي حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أي مستجدات". ?
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي، وأضاف عباس، خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية هذا العام لتصل إلى 1600 منحة دراسية، فضلا عن وجود حوالي 5500 طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من 440 من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
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طقس-حار (4)

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
غيوم-وأمطار-وتقلبات-في-حالة-الطقس-بالقليوبية (2)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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