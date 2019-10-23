كنائس لبنان تحذر الشعب من تحويل صرخته إلى حركة انقلابية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

مظاهرات لبنان

أكد رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة والإنجيليّة في لبنان، أن ما تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري، هو انتفاضةٌ شعبيَّة تاريخيَّة واستثنائيَّة تستدعي اتّخاذ مواقف تاريخيَّة وتدابير استثنائيَّة، مطالبين الشعب اللبناني بأن يُحافظ على نقاء تحرُّكه، وأن يمنعَ أيَّ طرف من أن يستغلَّ صرختَه ويحوِّلها حركةً انقلابيَّة، ويشوّهَ وجهها الديمقراطيّ، مع احترام حرِّيَّة التنقُّل للمواطنين لتأمين حاجاتهم حتى يبقى الرأي العامّ محتضنًا هذه الانتفاضة.

وذكر بيان صادر عن رؤساء الكنائس في لبنان، خلال اجتماع دعا إليه الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي بحضور البطريرك يوسف العبسيّ، أن الاجتماع استهدف النظر في الحالة الوطنيَّة التي تستدعي مواكبة تطوُّراتها، بل التحوّلات، منعًا لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض جوهر الوجود اللبنانيّ وهويّته. وأكد