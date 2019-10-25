أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 673 جنيهًا. عيار 24: 768 جنيهًا. عيار 18: 578 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5370 جنيها. سعر الأوقية: 1500 دولارًا. وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي