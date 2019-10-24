سعر الدولار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.13 جنيه، ونحو 16.23 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك بلوم، والبنك العقاري