رياضة

لافتة رائعة من تركي آل الشيخ تجاه محمد محمود

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
محمد محمود
محمد محمود
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للاعب خط وسط النادي الأهلي، محمد محمود، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المران الجماعي للقلعة الحمراء، على ملعب مختار التتش. وخضع محمد محمود لأشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن الأهلي أرجأ الإعلان الرسمي لحين عرض الأشعة على أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب الوطني الأسبق، كما تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان، وأكد الطبيب الألماني أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أساهم في علاجه بأي مكان في العالم.. أنا جاهز". وكان محمد محمود، قد غادر المران رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي، وأجرى أشعة في مستشفى المعلمين بجوار النادي
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كوكا

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا والذي يشهد مباراة واحدة ستكون بين الزمالك ونظيره جينراسيون فوت السنغالي، لحسم بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم، كما ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة تجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجومه أحمد حسن (كوكا) في تمام السابعة إلا خمس دقائق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.
هدف -الزمالك (6)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يسعى لخطف بطاقة دور المجموعات بدوري الأبطال

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
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فايلر

تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الخلاف انتهى بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك خلال برنامجه التليفزيوني. وقال شوبير: "لا بد أن أشكر آل الشيخ لأنه رغم الخلافات التي كانت موجودة بينه وبين مسؤولي الأهلي، أظهر معدنه الأصيل في وقت الأزمة مثلما اعتدنا من الأشقاء في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات". وأوضح شوبير أن رسائل تركي آل الشيخ كانت مليئة بالحب والاحترام لمصر والنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، مؤكدا أنها تركت صدى رائعا وكانت بردًا وسلاما على إدارة القلعة الحمراء.
الأهلى -واطلع برة (13)

«الأهلي VS فرق زيمبابوي».. فوز الأحمر بنسبة 80%

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وشارك الثنائي أحمد حسن، أسطورة المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، ومحمد شوقي نجم الفراعنة والقلعة الحمراء السابق، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة.
الأهلي-و كانو-سبورت (5)

ماذا قدم الأهلي أمام الهلال في دوري الأبطال؟

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق أن التقي الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين، وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين. المواجهة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والمقرر لها 6-7 ديسمبر المقبل تحمل رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين.
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