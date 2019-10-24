لافتة رائعة من تركي آل الشيخ تجاه محمد محمود

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

محمد محمود

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للاعب خط وسط النادي الأهلي، محمد محمود، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المران الجماعي للقلعة الحمراء، على ملعب مختار التتش. وخضع محمد محمود لأشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن الأهلي أرجأ الإعلان الرسمي لحين عرض الأشعة على أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب الوطني الأسبق، كما تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان، وأكد الطبيب الألماني أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أساهم في علاجه بأي مكان في العالم.. أنا جاهز". وكان محمد محمود، قد غادر المران رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي، وأجرى أشعة في مستشفى المعلمين بجوار النادي