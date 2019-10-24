السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.

وحول جهود الدول الإفريقية لتهيئة بيئة الأعمال، قالت السعيد إن تلك الاصلاحات انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية منها، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـعام 2017، وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، بالرغم من تراجع معدلات