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السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.
وحول جهود الدول الإفريقية لتهيئة بيئة الأعمال، قالت السعيد إن تلك الاصلاحات انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية منها، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـعام 2017، وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، بالرغم من تراجع معدلات
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 تريليونات دولار قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي. واستعرضت السعيد عددا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي.
البنك الدولي

مصر ضمن أعلى 25 دولة بالإصلاحات الاقتصادية في العالم

تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 «Doing business» الذي يصدره البنك الدولي، ورصد التقرير تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات من بينها تأسيس الشركات إذ تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وهذا يوضح إثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية. ونفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقا مع منظومة الشباك الواحد، وبالتكامل مع الجهات الحكومية.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.13 جنيه، ونحو 16.23 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.
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السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
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غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
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