الزمالك يسعى لخطف بطاقة دور المجموعات بدوري الأبطال

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.

وعيَّن كاف طاقم تحكيم كاميروني لإدارة المباراة، ويُدير اللقاء أليوم نيانت صاحب الـ37 عامًا، ويعاومه كل من إيفيس جاي نوبي، مساعد أول، وساندا أومارو مساعد ثاني، وجيانوت فرانك بيتو، حكم رابع، ويراقب الحكام، الغاني محمدوا نور الدين. ويغيب عن الزمالك كلًا من محمود عبد الرازق (شيكابالا)، ومحمد حسن ومحمد عبد