تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويُتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو. - خط الهجوم: مصطفى محمد. وعيَّن الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم كاميروني