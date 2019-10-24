ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

ديسابر

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة لاعبيه التي تغادر صباح اليوم الخميس إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل. ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير صباح اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء. وشهدت القائمة عودة أحمد علي مهاجم الفريق بعد استبعاده في آخر لقاءين بالدوري لأسباب فنية، بينما فضل ديسابر ضم علي جبر رغم عدم جاهزيته الطبية.

وضمت قائمة بيراميدز 22 لاعبا هم: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور. - خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور. - خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى