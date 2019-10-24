رياضة

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
ديسابر
ديسابر
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة لاعبيه التي تغادر صباح اليوم الخميس إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل. ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير صباح اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء. وشهدت القائمة عودة أحمد علي مهاجم الفريق بعد استبعاده في آخر لقاءين بالدوري لأسباب فنية، بينما فضل ديسابر ضم علي جبر رغم عدم جاهزيته الطبية.
وضمت قائمة بيراميدز 22 لاعبا هم: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور.  - خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور.  - خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى
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مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
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بيراميدز (1)

بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفي وأيمن العقاد، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (2)

المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سموحة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام سموحة، ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة أنها تقام على ملعبه، مشددًا على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، جاء ذلك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المواجهة، قائلا: "مشكلة الفريق الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين؛ ما أدى لعدم إحراز الأهداف.. ولعبنا الشوط الأول لصالح الفريق المنافس، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني".
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