رسميا.. الصين تستضيف نسخة مونديال الأندية الموسعة

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021، وأشار فيفا إلى أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021، وذلك حسبما أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي يعقد بمدينة شنغهاي الصينية. وأكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في أبريل الماضي أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في آسيا، رغم المعارضة الأوروبية، مضيفًا: "هذا قرار تاريخي لكرة القدم، لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية".

وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "(البطولة) الجديدة سيتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم، ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية، ستضم 24 فريقا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو". وسيكون الجاران المدريديان ريال وأتلتيكو مدريد ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في هذه النسخة، حيث إن

وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "(البطولة) الجديدة سيتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم، ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية، ستضم 24 فريقا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو".



وسيكون الجاران المدريديان ريال وأتلتيكو مدريد ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في هذه النسخة، حيث إن معايير التأهل تمنح المقاعد للأندية الفائزة بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.



وتنطلق النسخة قبل الأخيرة من نظام البطولة الحالي في قطر في 11 ديسمبر بمشاركة سبعة أندية على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام.



يشار إلى أن الاجتماع الذي يعقد بمدينة شنغهاي الصينية، سيشهد أيضًا تحديد مواعيد استقبال ملفات الدول المترشحة لاستضافة مونديال 2030 للمنتخبات والذي تتطلع إسبانيا لتنظيمه بشكل مشترك مع البرتغال.

