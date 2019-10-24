رياضة

رسميا.. الصين تستضيف نسخة مونديال الأندية الموسعة

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021، وأشار فيفا إلى أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021، وذلك حسبما أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي يعقد بمدينة شنغهاي الصينية. وأكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في أبريل الماضي أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في آسيا، رغم المعارضة الأوروبية، مضيفًا: "هذا قرار تاريخي لكرة القدم، لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية".
وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "(البطولة) الجديدة سيتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم، ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية، ستضم 24 فريقا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو". وسيكون الجاران المدريديان ريال وأتلتيكو مدريد ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في هذه النسخة، حيث إن
اقرأ المزيد
مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-مصر

تصنيف «الفيفا».. استقرار مصري وتصدر بلجيكي

حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر، فيما واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي. كما واصل المنتخب الوطني احتلال المركز السادس إفريقيا خلف السنغال (20 عالميا)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42)، وأمام غانا (51) والكاميرون (52) والكونغو الديمقراطية (54) وكوت ديفوار (56). وعالميا، حلت فرنسا والبرازيل وإنجلترا خلف بلجيكا متصدرة التصنيف، كما تمكن منتخب أوروجواي من القفز إلى المركز الخامس في حين تراجع البرتغال مركزًا واحدًا ليحل سادسًا.
جياني-إنفانتينو (2)

إنفانتينو يطالب بمحاربة العنصرية في ملاعب الكرة

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال قطر 202، في الشتاء سيزيد من إثارة البطولة؛ لأن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم ولياقتهم وليس كما في نهاية موسم صعب وشاق، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا: "أعتقد أنه الصواب، مرة كل مائة عام، إقامة كأس العالم في بلد لم يستضف بطولة بهذا المستوى من قبل، فمن وجهة النظر الفنية سيكون مونديال مذهل، واللاعبون سيكونون نشطين وليس كما يحدث عندما يقام المونديال في الصيف".
أرسين-فينجر

فينجر: رفضت عروضا إنجليزية بسبب آرسنال

كشف أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال أنه رفض العديد من العروض لتدريب فرق فى الدورى الإنجليزي وذلك لارتباطه بقوة بفريق آرسنال، مشيرًا إلى أنه مدرب محترف ولا يمكنه التوقف عن العمل، ورحل المدير الفنى الفرنسي عن الجانرز فى شهر مايو 2018 بعد إدارة الآرسنال فنيًّا على مدار 22 عام. وقال أرسين فى تصريحات لـ"سكاى سبورتس" الإنجليزية: "أنا رجل آرسنال، ومدرب محترف، ولا أستطيع التوقف عن العمل، ولكن رغم ذلك قررت أن أرفض عروضا عديدة من فرق فى الدورى الإنجليزي لأنى مرتبط جدًّا بفريق آرسنال، كان لدى فرص عديدة للعمل فى إنجترا لكنى رفضتها جميعًا".
تقنية-الفيديو‎

تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]