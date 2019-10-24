«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

تحرير:أحمد سيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

أحمد حسن كوكا

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا والذي يشهد مباراة واحدة ستكون بين الزمالك ونظيره جينراسيون فوت السنغالي، لحسم بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم، كما ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة تجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجومه أحمد حسن (كوكا) في تمام السابعة إلا خمس دقائق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:- دوري أبطال أفريقياالزمالك × جينيراسيون فوت - الساعة 8:00 مساء- الدوري الأوروبيروما × بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 6:55 مساءإسطنبول باشاك شهير × وولفسبيرجر - الساعة 6:55 مساءبارتيزان بلجراد × مانشستر يونايتد - الساعة 6:55 مساءبشكتاش × سبورتينج براجا - الساعة