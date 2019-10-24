رياضة

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

تحرير:أحمد سيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا والذي يشهد مباراة واحدة ستكون بين الزمالك ونظيره جينراسيون فوت السنغالي، لحسم بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم، كما ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة تجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجومه أحمد حسن (كوكا) في تمام السابعة إلا خمس دقائق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:- دوري أبطال أفريقياالزمالك × جينيراسيون فوت - الساعة 8:00 مساء- الدوري الأوروبيروما × بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 6:55 مساءإسطنبول باشاك شهير × وولفسبيرجر - الساعة 6:55 مساءبارتيزان بلجراد × مانشستر يونايتد - الساعة 6:55 مساءبشكتاش × سبورتينج براجا - الساعة
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هدف -الزمالك (6)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يسعى لخطف بطاقة دور المجموعات بدوري الأبطال

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
محمد محمود

لافتة رائعة من تركي آل الشيخ تجاه محمد محمود

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للاعب خط وسط النادي الأهلي، محمد محمود، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المران الجماعي للقلعة الحمراء، على ملعب مختار التتش. وخضع محمد محمود لأشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن الأهلي أرجأ الإعلان الرسمي لحين عرض الأشعة على أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب الوطني الأسبق، كما تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان، وأكد الطبيب الألماني أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
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بشكتاش

بمشاركة النني.. خسارة بيشكتاش في الدوري الأوروبي

شارك الدولي المصري محمد النني، في خسارة فريق بيشكتاش التركي، أمام نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات المجموعة الحادية عشرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل هدف اللقاء ويلفرد بولي، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع بعدما حقق الفوز الأول، في المقابل تجمد جاء الفريق التركي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الأخير بدون نقاط.
أرسنال (5)

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.
الزمالك...

خبير لوائح: الجهل والمجاملات سبب أزمة مباراة الزمالك

قرر المالى محمدو كيتا، حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت احتساب نتيجة مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا لصالح الزمالك بنتيجة (3-0)، وجاء القرار بعدما رفض فريق جينراسيون فوت السفر إلى برج العرب، وتمسكهم بخوض المواجهة فى «بتروسبورت» السبت رغم قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وذلك برفقة طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية ، أنهى محمدو كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينراسيون.
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