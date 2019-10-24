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مصر ضمن أعلى 25 دولة بالإصلاحات الاقتصادية في العالم

نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة على مدار الثلاث سنوات الماضية في إطار تنفيذ برنامج اصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
البنك الدولي
البنك الدولي
تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 «Doing business» الذي يصدره البنك الدولي، ورصد التقرير تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات من بينها تأسيس الشركات إذ تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وهذا يوضح إثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية. ونفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقا مع منظومة الشباك الواحد، وبالتكامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلا عن زيادة
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 تريليونات دولار قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي. واستعرضت السعيد عددا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.13 جنيه، ونحو 16.23 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.
مصنع-اعلاف

2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفية» يبحث تمويل المشروعات الكبرى

يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار» فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية.
البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر تنجح في مبادرة استثمار رأس المال البشري

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.
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