السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

السيسي وبوتين - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية، وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.

من ناحية أخرى، وقعت روسيا والنيجر، اليوم، عقدا لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية قتالية من (طراز Mi-35)، لمواجهة جماعة بوكو حرام الإرهابية، وذلك خلال فعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي (روسيا - إفريقيا) المنعقدين في مدينة سوتشي الروسية.وقال وزير خارجية النيجر كالا أنكورا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"،