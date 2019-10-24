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السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
السيسي وبوتين - صورة أرشيفية
السيسي وبوتين - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية، وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.
من ناحية أخرى، وقعت روسيا والنيجر، اليوم، عقدا لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية قتالية من (طراز Mi-35)، لمواجهة جماعة بوكو حرام الإرهابية، وذلك خلال فعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي (روسيا - إفريقيا) المنعقدين في مدينة سوتشي الروسية.وقال وزير خارجية النيجر كالا أنكورا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"،
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إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
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السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة و«فاو»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس. من ناحية أخرى، افتتح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
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الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
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السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
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السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.
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السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نعزز علاقات التعاون العسكري مع روسيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق. وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أكتوبر 2018
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