إرهاب

الحوثيون يعرقلون دخول 8 ناقلات وقود لميناء الحديدة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
الحوثيون - صورة أرشيفية
الحوثيون - صورة أرشيفية
اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، قائلة: "إن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية"، متهمة الميليشيات باستخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة، وذلك بحسب بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
وأضافت اللجنة أن هذه التصرفات الحوثية خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين، متهمة الحوثيين بالتهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ،والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي
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الحوثيين

مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي بارز في صعدة

قتل قائد عمليات "لواء الصماد 2" التابع لميليشيات الحوثي حمزة الشعباني، مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة الرائد يوسف العسيري، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها، في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش.
طالبان

مقتل 18 من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان

قتل نحو 18 من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان، ونقلت وكالة "بجواك" المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 18 من رجال الشرطة المحلية بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد، بولاية قندوز، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار.
الجيش-اليمني (1)

الجيش اليمني يتقدم.. ويحرر مواقع جديدة من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.
طعن-بالسكين

طعن مواطن ألماني خلال مسيرة مناهضة لـ«نبع السلام»

تعرض ألماني من أصل تركي، اليوم الخميس، للطعن في ظهره من قبل موالين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في بلدة لودنشايد بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. ووفقا لوكالة "الأناضول"، ذكر متحدث الشرطة في البلدة أن الطعنة ألحقت إصابة بالغة بالشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتمت عملية الطعن خلال مسيرة نظمها مناصرو الحزب، احتجاجا على عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا شمال شرقي سوريا.
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الحوثيين

مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي بارز في صعدة

قتل قائد عمليات "لواء الصماد 2" التابع لميليشيات الحوثي حمزة الشعباني، مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة الرائد يوسف العسيري، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها، في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش.
الجيش-اليمني (1)

الجيش اليمني يتقدم.. ويحرر مواقع جديدة من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.
حركة-طالبان

مقتل 19 مسلحا من «طالبان وداعش» في غارات بأفغانستان

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحا من حركة "طالبان" وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، في سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم في البلاد. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازني وهلمند، موضحين أن الغارة الجوية في إقليم بلخ الشمالي أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر "طالبان" في بكتيكا شرقي البلاد.
الحوثيين

مليشيا الحوثي تغلق كافة محطات الوقود في صنعاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود في العاصمة صنعاء، وأبقت على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون، وأن الميليشيات حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع، موضحة أن تلك المحطات تفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
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