الحوثيون يعرقلون دخول 8 ناقلات وقود لميناء الحديدة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

الحوثيون - صورة أرشيفية

اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، قائلة: "إن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية"، متهمة الميليشيات باستخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة، وذلك بحسب بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت اللجنة أن هذه التصرفات الحوثية خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين، متهمة الحوثيين بالتهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ،والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي