24 مباراة تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي اليوم

يتطلع مانشستر يونايتد ومديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

مانشستر يونايتد

بعد أن اكتسب دفعة معنوية كبيرة بقطع سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد الصربي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسم 2019-2020. واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بشكل كبير بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليقطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للريدز.

ويتطلع مانشستر ومديره الفني أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي. ويمتلك كل من مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد 4 نقاط في مجموعتيهما ويليهما ألكمار الهولندي برصيد نقطتين وأستانا الكازاخي بدون رصيد من النقاط. ويتوقع مانشستر يونايتد