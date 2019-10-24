رياضة

24 مباراة تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي اليوم

يتطلع مانشستر يونايتد ومديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي
٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
بعد أن اكتسب دفعة معنوية كبيرة بقطع سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد الصربي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسم 2019-2020. واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بشكل كبير بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليقطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للريدز.
ويتطلع مانشستر ومديره الفني أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي. ويمتلك كل من مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد 4 نقاط في مجموعتيهما ويليهما ألكمار الهولندي برصيد نقطتين وأستانا الكازاخي بدون رصيد من النقاط. ويتوقع مانشستر يونايتد
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مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
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أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
أولي جونار-سولسكاير (5)

سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.
أرسنال (5)

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
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