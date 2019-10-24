24 مباراة تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي اليوم

يتطلع مانشستر يونايتد ومديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي
بعد أن اكتسب دفعة معنوية كبيرة بقطع سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد الصربي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسم 2019-2020.
واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بشكل كبير بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليقطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للريدز.
ويتطلع مانشستر ومديره الفني أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي.
ويمتلك كل من مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد 4 نقاط في مجموعتيهما ويليهما ألكمار الهولندي برصيد نقطتين وأستانا الكازاخي بدون رصيد من النقاط.
ويتوقع مانشستر يونايتد
ويتطلع مانشستر ومديره الفني أولي جونار سولسكاير إلى الاستفادة من حماس لاعبيه في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي.
ويمتلك كل من مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد 4 نقاط في مجموعتيهما ويليهما ألكمار الهولندي برصيد نقطتين وأستانا الكازاخي بدون رصيد من النقاط.
ويتوقع مانشستر يونايتد مهمة صعبة أمام بارتيزان بلجراد الذي سيحظى بدعم الجماهير الصربية للمرة الأولى هذا الموسم، حيث خضع الفريق لعقوبة من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قضت بخوضه مباراتين على ملعبه بدون جماهير، بسبب السلوك العنصري.
ويحمل ملعب استاد بارتيزان ذكرى بارزة في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث إنه في عام 1958، خاض عليه فريق مانشستر الذي كان يلقب حينها باسم "أطفال باسبي" نسبة إلى مدرب الفريق مات باسبي، مباراة أمام ريد ستار بلجراد قبل أن تتحطم الطائرة التي كانت تقل الفريق الإنجليزي في طريق العودة، وذلك فيما يعرف باسم "كارثة ميونخ"، حيث تزودت الطائرة بالوقود في مطار مدينة ميونخ الألمانية.
والتقى مانشستر يونايتد فريق بارتيزان بلجراد مرة واحدة سابقة، كانت في الدور قبل النهائي من بطولة الكأس الأوروبية في موسم 1965 / 1966، وفاز بارتيزان حينها 2 / 0، ذهابا في بلجراد ثم خسر 0/ 1 إيابا في مانشستر، ليتأهل بارتيزان إلى النهائي فائزا بنتيجة إجمالية 2 / 1.
آرسنال يتطلع إلى مصالحة جماهيره
وفي مباراة أخرى تقام اليوم، يتطلع آرسنال، وصيف بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة المفاجئة أمام شيفيلد يونايد 0/ 1 مساء الإثنين في الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف فيتوريا جيمارايش البرتغالي.
ويعد آرسنال واحدا من 5 فرق فقط حقق كل منهم الفوز في مباراتيه الأوليين بالدوري الأوروبي، ويتصدر المجموعة السادسة برصيد ست نقاط ويليه ستاندر ليج البلجيكي وآينتراخت فرانكفورت الألماني برصيد 3 نقاط لكل منهما وفيتوريا جيمارايش في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.
أما وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي يشارك في المنافسات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1972، فيحتل المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة برصيد 3 نقاط وذلك قبل مباراته أمام مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، وتشهد المباراة الأخرى في المجموعة الحادية عشرة لقاء بشكتاش التركي، الذي يقبع في المركز الأخير بدون رصيد، مع سبورتنج براجا البرتغالي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وفي المجموعة الأولى، يلتقي أشبيلية الإسباني المتصدر برصيد ست نقاط مع ديديلانجي من لوكسمبورج، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، يلتقي كاراباج أجدام من أذربيجان، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، مع أبويل نيقوسيا القبرصي الذي يقبع في المركز الرابع بدون رصيد.
أما إسبانيول الإسباني، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، فيحل ضيفا على لودجوريتس البلغاري متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، كما تشهد المجموعة نفسها لقاء سيسكا موسكو الروسي مع فرينكفاروزي المجري.
ويلتقي إيندهوفن الهولندي، البطل السابق ومتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، مع لاسك لينز النمساوي بينما يلتقي سبورتنج لشبونة البرتغالي مع روزنبورج النرويجي في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وتشهد المجموعة الثالثة لقاء خيتافي الإسباني (6 نقاط) مع بازل السويسري (4 نقاط) وطرابزون سبور التركي (نقطة واحدة) مع كراسنودار الروسي الذي لم يحصل أي نقطة، كما تشهد المجموعة العاشرة لقاء روما الإيطالي مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وإسطنبول باشاك شهير التركي مع وولفسبيرجر النمساوي.
وفي المجموعة الخامسة، يحل لاتسيو الإيطالي ضيفا على سلتيك الأسكتلندي، كما يلتقي رين الفرنسي مع كلوج الروماني/ وحذر نادي لاتسيو مشجعيه المسافرين إلى جلاسكو من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وكذلك الشرطة سيراقبان أحداث المباراة عن كثب، مطالبا الجماهير بالتزام السلوك الجيد.
وعاقب يويفا نادي لاتسيو في 16 أكتوبر الجاري بدفع غرامة قيمتها 20 ألف يورو (22 ألف دولار) إلى جانب إغلاق جزء من مدرجات استاده، بعد الإساءات العنصرية التي صدرت من جماهيره خلال المباراة أمام رين في الدوري الأوروبي في الثالث من الشهر نفسه.
وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج":
- كارباج أجدام (إذربيجان) × أبويل (نيقوسيا) الساعة 6.55
- روما (إيطاليا) × بروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا) الساعة 6.55
- إسطنبول باشاك شهير (تركيا) × وولفسبيرجر (النمسا) الساعة 6.55
- بارتيزان بلجراد (صربيا) × مانشستر يونايتد (إنجلترا) الساعة 6.55
- إي زد آلكمار (هولندا) × إف سي أستانا (كازاخستان) الساعة 6.55
- بشكتاش (تركيا) × سبورتنج براجا (البرتغال) الساعة 6.55
- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) × وولفرهامبتون (إنجلترا) الساعة 6.55
- جينت (بلجيكا) × فولفسبورج (ألمانيا) الساعة 6.55
- سانت إيتيان (فرنسا) × أوليكساندريا (أوكرانيا) الساعة 6.55
- سسكا موسكو (روسيا × فرينكفاروزي (المجر) الساعة 6.55
- لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) × إسبانيول (إسبانيا) الساعة 6.55
- بورتو (البرتغال) × جلاسكو رينجرز (أسكتلندا) الساعة 6.55
- يونج بويز (سويسرا) × فينورد روتردام (هولندا) الساعة 6.55
- إشبيلية (إسبانيا) × إف 91 ديديلانجي (لوكسمبرج) الساعة 9
- خيتافي (إسبانيا) × بازل (سويسرا) الساعة 9
- سيلتك (أسكتلندا) × لاتسيو (إيطاليا) الساعة 9
- رين (فرنسا) × كلوج (رومانيا) الساعة 9
- آرسنال (إنجلترا) × فيتوريا جيماريش (البرتغال) الساعة 9
- آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) × ستاندر دو لياج (بلجيكا) الساعة 9
- دينامو كييف (أوكرانيا) × كوبنهاجن (الدانمارك) الساعة 9
- مالمو (السويد) × لوجانو (سويسرا) الساعة 9
- سبورتنج لشبونة (البرتغال) × روزنبورج (النرويج) الساعة 9
- بي إس في آيندهوفن (هولندا) × لاسك لينز (النمسا) الساعة 9
- طرابزون سبور (تركيا) × كراسنودار (روسيا) الساعة 9