السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة و«فاو»

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس. من ناحية أخرى، افتتح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.

وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.والتقى الرئيس، أمس الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع موسى فقيه رئيس