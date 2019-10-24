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السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة و«فاو»

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس. من ناحية أخرى، افتتح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.والتقى الرئيس، أمس الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع موسى فقيه رئيس
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية، وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.
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الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
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تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
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تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي.. 3 قرارات للسيسي

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رقم 38/4 أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 أت، المعتمد في كوت ديفوار، يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، كما أصدر قرارا جمهوريا إعادة تخصيص 50.68 فدان من أراضي الدولة في أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية.
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