بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

الرئيس الروسي: الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، واتشرف أن اترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
وذكر الرئيس الروسي: "اجتمع ممثلو كل الدول الأفريقية 54 وأهم المنظمات الإقليمية وهي حقيقة أول قمة في هذا النطاق، وهناك رغبة في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد"، مشددا على أن "السيسي لعب دورا هاما في إعداد منتدى (روسيا - إفريقيا) كونه الرئيس الحالي
وذكر الرئيس الروسي: "اجتمع ممثلو كل الدول الأفريقية 54 وأهم المنظمات الإقليمية وهي حقيقة أول قمة في هذا النطاق، وهناك رغبة في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد"، مشددا على أن "السيسي لعب دورا هاما في إعداد منتدى (روسيا - إفريقيا) كونه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، كان متواجدا معنا طوال العملية التمهيدية، الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، واتشرف أن اترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم".
وأوضح أن روسيا تربطها مع إفريقيا علاقات ودية فكان بلدنا يدعم بشكل متتابع الحركة القومية التحررية للشعوب الإفريقية، وأسهمت في نهوض الدول الإفريقية وتطوير اقتصادها وتأسيس القوات المسلحة لها.
وشدد بوتين، على ضرورة تطوير العلاقات الروسية مع القارة الإفريقية والمنظمات الإقليمية، لافتا إلى أن "الدول الإفريقية تكتسب وزنا اقتصاديا وسياسيا، إذ أنها تشارك في صياغ القرارات المتعلقة بجدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وكثير من الملفات مواقفنا قريبة ومتشابهة مع الدول الإفريقية، ما يوفر بيئة خصبة للتعاون داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية".
وأكد على مواصلة التنسيق والتعاون والمشاورات داخل الأمم المتحدة لترسيخ العلاقات مع البعثات الدائمة لدى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأعضاء غير الدائمين، ما يسهم في تضافر الجهود لتوفير نموذج عمل جيد، مشيرا إلى مواصلة بلاده ترسيخ الاستقرار والأمن في إفريقيا وتأمين الأمن الاقليمي.
وأشاد الرئيس الروسي، بالدور الإفريقي في التصويت خلال الأزمات والنزاعات بالأمم المتحدة، وأهمية الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، معلنا تأييد الطرح الإفريقي في مسألة الدعم المالي لجهودهم في حفظ السلام، معربا عن قلقه من عدم استقرار الأوضاع في إفريقيا.
وأشار إلى أن هناك عددا من النزاعات القومية القائمة على أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما تواجه القارة الإفريقية الإرهاب والأيديولوجيا المتطرفة والإجرام العابر للحدود والقرصنة، مضيفا أن عددا من بلدان القارة الإفريقية تواجه عواقب ما يسمى بـ"الربيع العربي"، والذي أدى إلى عدم الاستقرار بشمال إفريقيا.
ولفت إلى أنه في منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد نشهد أنشطة لعدد كبير من الإرهابيين بما في ذلك داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب، ومن هذا المنطلق نعتزم تعزيز جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التنسيق المتواصل بين أجهزة الشرطة والجهات المختصة الأخرى، معربا عن عزمه على مواصلة تدريب العسكريين وعناصر أجهزة الشرطة الأفريقية بالمؤسسات التعليمية الروسية المختصة.
وأضاف أن هناك عناصر من 20 دولة إفريقية يتعلمون في معاهد تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بهدف تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الوطنية الخاصة بالبلدان الإفريقية، موضحا أن روسيا تعاقدت مع أكثر من 30 دولة إفريقية لتزويدها بالعتاد والأسلحة، بالإضافة إلى مشاركة الأفارقة في المناورات ومعارض والمنتديات العسكرية للتعارف على النماذج الحديثة من الأسلحة والعتاد.
ولفت إلى أن بلاده تعير أهمية قصوى لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة الأفريقية، إذ أن عام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري مع القارة أكثر من 20 مليار دولار.