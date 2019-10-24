بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

الرئيس الروسي: الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، واتشرف أن اترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.

وذكر الرئيس الروسي: "اجتمع ممثلو كل الدول الأفريقية 54 وأهم المنظمات الإقليمية وهي حقيقة أول قمة في هذا النطاق، وهناك رغبة في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد"، مشددا على أن "السيسي لعب دورا هاما في إعداد منتدى (روسيا - إفريقيا) كونه الرئيس الحالي