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بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

الرئيس الروسي: الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، واتشرف أن اترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم
٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
وذكر الرئيس الروسي: "اجتمع ممثلو كل الدول الأفريقية 54 وأهم المنظمات الإقليمية وهي حقيقة أول قمة في هذا النطاق، وهناك رغبة في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد"، مشددا على أن "السيسي لعب دورا هاما في إعداد منتدى (روسيا - إفريقيا) كونه الرئيس الحالي
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بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد فشل نتنياهو.. تفويض جانتس بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة جديدة، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ريفلين سلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة، إذ سيمنح مهلة أربعة أسابيع لإتمام المهمة، وذلك بعد إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التكليف لإخفاقه في تشكيل حكومي، ومن المتوقع أن تلتقي فرق التفاوض من حزبي "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه جانتس، وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم غد الخميس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.
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بوتين: 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية للضبعة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية - الشكر لمصر على دعمها وسعيها لإقامة منتدى "روسيا-إفريقيا"، معربا عن سعادته بحضور الرئيس السيسي هذا المنتدى. وأشار بوتين إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال بناء المنطقة الصناعية في مصر، حيث وضعنا 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة، كما أن الأصدقاء في الإمارات اهتموا بهذا المشروع بيننا وكانوا يريدون الاشتراك معنا في إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر".
حادث الدهس في كندا-1

65.95 % نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الكندية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة في كندا العام الجاري 65.95% من الناخبين المسجلين، حيث انخفضت عن النسبة التي تم تسجيلها في انتخابات عام 2015 السابقة، عندما وصل رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأول مرة إلى سدة الحكم. وذكرت هيئة الانتخابات الكندية اليوم الثلاثاء، أنه من أصل 27.1 مليون كندي مسجل للتصويت في انتخابات يوم أمس الاثنين، أدلى 17.9 مليون ناخب بصوته، مضيفة أن هذا العدد لا يشمل الناخبين الذين سجلوا أسماءهم يوم الانتخابات، ومن بين هؤلاء كان هناك 55515 مغتربا كنديا.
البريكست

البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.
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السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
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السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا"

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي، بحضور زعماء ومسئولي 43 دولة أفريقية بمدينة سوتشى. ? ويبحث المنتدى آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والإسكان، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، والتكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، وبيئة الأعمال، والتحول الرقمي والموارد المعدنية، والزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقى في التنمية.
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