إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

الرئيس: نجتمع اليوم في أول قمة تضم دول قارتنا وروسيا تحت شعار (من أجل السلم والأمن والتنمية) بعد انقضاء قرابة 3 أشهر على القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..

أود في البداية أن أعرب عن الامتنان والتقدير للرئيس فلاديمير بوتين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق ولمدينة سوتشي الرائعة علي حفاوة الضيافة وحسن التنظيم الذي لمسته جميع الوفود الإفريقية منذ وصولها إلى روسيا.كما أتوجه بالشكر لجميع الجهات المنظمة علي الإعداد المتميز وما بذل من جهد لإطلاق النسخة الأولي من قمة