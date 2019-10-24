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دراسة: 37% فقط من سيدات إفريقيا يمتلكن حسابا بنكيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
بطاقات بنكية
بطاقات بنكية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063، تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب، إذ يتضمن هذا المحور عددا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي.
وأوضحت السعيد، أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الإفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلى جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي، من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025، مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديا كبيرا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية
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هشام-توفيق (2)

مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الدولار

ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 تريليونات دولار قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي. واستعرضت السعيد عددا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، على أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

27 مليار يورو قيمة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في عام 2018، موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون، جاء ذلك في بيان لوزارة التخطي، اليوم الثلاثاء، حول كلمة وزيرة التخطيط خلال حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة" التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
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