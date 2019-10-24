أبطال «لما بنتولد» في العرض الخاص للفيلم (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

أبطال فيلم «لما بنتولد»

حضر الفنان عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد"، الذى اقيم، أمس الأربعاء، بصحبه أبطال الفيلم: ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت. كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30، وحضر العرض الخاص عدد من النجوم ليشاركو عابد الاحتفال بعرض الفيلم، ومنهم: كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام، ويجسد عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" دور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل.

ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد، البطولة كلا من: ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن، والفيلم من إخراج تامر