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أبطال «لما بنتولد» في العرض الخاص للفيلم (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أبطال فيلم «لما بنتولد»
أبطال فيلم «لما بنتولد»
حضر الفنان عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد"، الذى اقيم، أمس الأربعاء، بصحبه أبطال الفيلم: ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت. كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30، وحضر العرض الخاص عدد من النجوم ليشاركو عابد الاحتفال بعرض الفيلم، ومنهم: كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام، ويجسد عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" دور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل.
ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد، البطولة كلا من: ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن، والفيلم من إخراج تامر
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المخرجة مى المصري: اتربيت على أفلام يوسف شاهين

مى المصرى.. هى مخرجة أفلام فلسطينية، يحمل عقلها الكثير من الثقافات المختلفة وذلك لكونها من أب فلسطينى وأم أمريكية، تربّت فى بيروت حيث عاشت معظم حياتها وتزوجت هناك من مخرج الأفلام اللبنانى جان شمعون وقدمت معه العديد من الأفلام وأنجبا ابنتين نور وهناء، ولكن رغم تعدد الأماكن التى عاشت فيها "المصرى" فإن القضية التى كانت مهمومة بها دائما هى فلسطين، وأخرجت ثمانية أفلام، معظمها كانت تتحدث عن الوضع هناك، فهى دائما تحلم أن تنقل تاريخ ما يحدث فى فلسطين وتوثقه عن طريق السينما، فهى أسلوبها الوحيد للتعبير ونقل ما تحمله من أفكار إلى العالم كله.
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ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.
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«منارة» ينافس بـ«قرطاج السينمائية».. وهذه تفاصيله

اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الفيلم اللبناني "منارة" للمخرج زين ألكسندر للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات نسخته الجديدة، والتي ستقام في الفترة من 26 اكتوبر ـ 2 نوفمبر القادم، تدور أحداث الفيلم حول عائلة آل زياد وهى تعيش في بلدة ساحلية في جنوب لبنان، وكان يبدو أنه لا ينقصها شيء. تملك فندقا على البحر وتتمتع بزواج طويل الأمد وعلاقات عائلية متينة. غير أن هذه الصورة التي يظهر أنها مثالية تبدأ بالتشقق بعد أن يتوفى الأب تحت ظروف غامضة.
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«بعلم الوصول» يمثل مصر في أيام «قرطاج السينمائية»

اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية الفيلم المصري «بعلم الوصول» لتمثيل مصر في مسابقتها الرسمية بدورتها الثالثة والخمسين بحضور مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي. وبهذه المشاركة يواصل الفيلم مشاركاته في المهرجانات الدولية الكبرى حيث يسافر مخرجه هشام صقر والمنتج المشارك به محمد حفظي لمدينة مونبيلييه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المقام في الفترة من 18 لـ26 أكتوبر الجاري ويعرض الفيلم مرتين يومي23 و25 من الشهر نفسه.
لما لنتولد (2)

تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
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أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.
فيلم لم بنتولد

صناع «لما بنتولد»: الرقابة لم تحذف أى مشهد من الفيلم

من خلال ثلاث قصص يقدم المخرج تامر عزت فى فيلم "لما بنتولد" تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، عُرضت لأول مرة للجمهور من خلال مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة في قسم خارج المسابقة، وحرص "تامر" على أن يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى، وحرص على أن تكون الأغاني معبرة عن الشخصيات التى تجسدها ويشعر بها الجمهور.
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