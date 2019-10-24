تصنيف «الفيفا».. استقرار مصري وتصدر بلجيكي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

منتخب مصر

حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر، فيما واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي. كما واصل المنتخب الوطني احتلال المركز السادس إفريقيا خلف السنغال (20 عالميا)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42)، وأمام غانا (51) والكاميرون (52) والكونغو الديمقراطية (54) وكوت ديفوار (56). وعالميا، حلت فرنسا والبرازيل وإنجلترا خلف بلجيكا متصدرة التصنيف، كما تمكن منتخب أوروجواي من القفز إلى المركز الخامس في حين تراجع البرتغال مركزًا واحدًا ليحل سادسًا.

وجاء تصنيف العشرة المنتخبات الأولى كالآتي: 1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروجواي 6- البرتغال 7- كرواتيا 8 إسبانيا 9- الأرجنتين 10- كولومبيا وجاء تصنيف العشرة منتخبات الإفريقية الأولى كالآتي: 1- السنغال (20 عالميًا) 2- تونس (29 عالميًا) 3- نيجيريا (35 عالميًا) 4- الجزائر