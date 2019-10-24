رياضة

تصنيف «الفيفا».. استقرار مصري وتصدر بلجيكي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر، فيما واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي. كما واصل المنتخب الوطني احتلال المركز السادس إفريقيا خلف السنغال (20 عالميا)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42)، وأمام غانا (51) والكاميرون (52) والكونغو الديمقراطية (54) وكوت ديفوار (56). وعالميا، حلت فرنسا والبرازيل وإنجلترا خلف بلجيكا متصدرة التصنيف، كما تمكن منتخب أوروجواي من القفز إلى المركز الخامس في حين تراجع البرتغال مركزًا واحدًا ليحل سادسًا.
وجاء تصنيف العشرة المنتخبات الأولى كالآتي: 1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروجواي 6- البرتغال 7- كرواتيا 8 إسبانيا 9- الأرجنتين 10- كولومبيا وجاء تصنيف العشرة منتخبات الإفريقية الأولى كالآتي: 1- السنغال (20 عالميًا) 2- تونس (29 عالميًا) 3- نيجيريا (35 عالميًا) 4- الجزائر
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مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
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كأس-العالم-للأندية

رسميا.. الصين تستضيف نسخة مونديال الأندية الموسعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021، وأشار فيفا إلى أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021، وذلك حسبما أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي يعقد بمدينة شنغهاي الصينية. وأكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في أبريل الماضي أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في آسيا، رغم المعارضة الأوروبية، مضيفًا: "هذا قرار تاريخي لكرة القدم، لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية".
احمد-حجازى-مصر-سوازيلاند (3)

هاني رمزي: أحمد حجازي الأجدر بشارة قيادة الفراعنة

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يفضل الاعتماد على مبدأ الأقدمية لاختيار قائد الفراعنة، مشيرًا إلى أن المدافع الدولي أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة السابق: "تحديد قائد منتخب مصر يتوقف على رؤية المدير الفني للمنتخب، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا الأمر من قبَل بقية اللاعبين، ولست مع منح شارة قيادة المنتخب بالأقدمية، فأفضّل منح شارة القيادة بناءً على شخصية اللاعب، وفي هذه الحالة أرى أن أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة".
منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مونديال الطائرة.. مصر تخسر للمرة الخامسة على التوالي

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وخسرت مصر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائجها كالتالي: (25-19)،(25-18)، (25-16). وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق انتصارَين في أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل (3-1)، وكندا (3-2)، وروسيا (3-1)، وإيطاليا (3-0)، وأخيرا بولندا (3-0).
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام إيطاليا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، ولم يجد المنتخب الإيطالي أي معاناة في الفوز على منتخب الفراعنة في لقاء استغرق 80 دقيقة فقط، حيث تفوقت إيطاليا على مصر في الأشواط الثلاثة بنتيجة (25-19)، (25-21)، (25-22) على التوالي، في الوقت الذي ظهر الفراعنة فيه خلال اللقاء متراجعًا في المستوى مقارنةً باللقاءات الخمسة السابقة.
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