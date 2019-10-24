الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

حريق - أرشيفية

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.

تبين نشوب الحريق بمصنع "مقرمشات" بالقرب من مستشفى البدرشين، وأمكن السيطر على الحريق دون وقوع إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد.غربي محافظة الجيزة، أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا نشب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، إذ تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد علاء خلوصي.وذلك بعد