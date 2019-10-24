جريمة

الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
تبين نشوب الحريق بمصنع "مقرمشات" بالقرب من مستشفى البدرشين، وأمكن السيطر على الحريق دون وقوع إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد.غربي محافظة الجيزة، أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا نشب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، إذ تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد علاء خلوصي.وذلك بعد
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مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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سقوط ثاني ضحايا الأمطار في الإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيء حصد الأرواح في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار في منطقة كرموز، أمس الأربعاء، تأثرا بنزول الأمطار، ومصرع طفلة وإصابة شقيقها، حيث لقي اليوم الخميس، عامل نظافة مصرعه، إذ صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بكسح أثار المياه المتراكمة نتيجة الأمطار، وذلك بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه بورود بلاغ يفيد بمصرع عامل نظافة.
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الخيانة كلمة السر..حل لغز سرقة محطة وقود بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات سرقة مبلغ مالى من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من مشرف بمحطة وقود بالطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بشخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه من متحصلات إيراد المحطة كرهاً عنه، وعقب ذلك قاما بايثاقه وتكميمه وفرا هاربين.
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مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
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رادارات المرور تلتقط 2060 مخالفة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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«عمليات المرور»: سيولة في محاور القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة الرئيسية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات، اليوم الجمعة، وهو ما سجلته غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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سحل عامل وإضرام النار في جسده «في عز الضهر» ببولاق

لم يكد ينسى أهالي منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة تفاصيل جريمة سحل وقتل شاب بمنطقة زنين في أبريل من عام 2018، والتي راح ضحيتها الشاب "زين العابدين"، ويحاكم فيها 11 متهما بينهم 7 محبوسين، حتى تكرر نفس الأمر وتحديدا بمنطقة صفط اللبن، ظهر أول من أمس الجمعة، إذ اعتدى مجهولون على عامل بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء وسحلوه على مرأى ومسمع من المارة، بل وراح أحدهم يشعل النار في جسده مستخدما "بيروسول" في مشهد أقرب للأفلام السينمائية دون أن يتدخل أحد لنجدة الضحية.
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تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.
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