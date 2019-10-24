إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على بنك مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

وزارة المالية

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، إن مصلحة «سك العملة» بدأت في إصدار مجموعة عملات تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على إنشاء «بنك مصر». وأضاف أن مصلحة «سك العملة» تحرص على إنتاج العملات التذكارية للإسهام في توثيق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي، موضحًا أننا لدينا الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة.

وأضاف خضر أن المصلحة تنفرد بعمل الأوسمة والأنواط والنياشين والأختام لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى الدروع والمجسمات التي تشمل دروع «نحاس، أكريليك، كريستال»، موضحًا أنه تم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من 1315 درعًا وميدالية متنوعة فى الخامات والتصميمات