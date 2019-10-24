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إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على بنك مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
وزارة المالية
وزارة المالية
قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، إن مصلحة «سك العملة» بدأت في إصدار مجموعة عملات تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على إنشاء «بنك مصر». وأضاف أن مصلحة «سك العملة» تحرص على إنتاج العملات التذكارية للإسهام في توثيق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي، موضحًا أننا لدينا الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة.
وأضاف خضر أن المصلحة تنفرد بعمل الأوسمة والأنواط والنياشين والأختام لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى الدروع والمجسمات التي تشمل دروع «نحاس، أكريليك، كريستال»، موضحًا أنه تم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من 1315 درعًا وميدالية متنوعة فى الخامات والتصميمات
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هشام-توفيق (2)

مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الدولار

ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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وزير-الماليه

«المالية» تصدر بيانا جديدا بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ تنفيذه طبقا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظا على حقوق العاملين. وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم، أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأهابت برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.
وزارة-المالية

المالية تنفي الانتهاء من إعداد قانون ضريبة الدخل

نفت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الخميس، ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، مؤكدة أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، ولا يزال العمل قائما عليها. وأضافت الوزارة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (3)

أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في البنوك

أعلن عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك وفقا لسعر الكوريدور المعلن من قبَل البنك المركزى المصرى، عقب قيامه بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت، سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
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