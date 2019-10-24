السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا لمنتدى أسوان للسلام

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "روسيا - إفريقيا"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، كما دعاهم إلى الإسهام في مناقشات منتدى أسوان بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية. من جانبه أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المقرر عقده في ديسمبر في مصر.

وقال بوتين خلال قمة "روسيا - إفريقيا": "إنها فكرة رائعة، من دون شك نحن نؤيد عقد مثل هذه الفعالية".ويناقش منتدى شؤون السلام والتنمية عدة محاور، ثقافية أو اقتصادية وحتى فنية، إلى جانب التأكيد على عمق الأواصر التاريخية والجغرافية التي تجمع مصر بمحيطها العربي والإفريقي.يذكر أن القمة الروسية الإفريقية انطلقت،