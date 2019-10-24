السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: رجل سلام حقيقي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

السيسي وأبي أحمد - صورة أرشيفية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية - الروسية. وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجددا لأبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي». والتقى السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، على هامش قمة روسيا - إفريقيا في مدينة سوتشي - التي يرأسها السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - حيث وصف آبي أحمد القمة بـ«الإيجابية».

ووفقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن «أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية»، قائلا إن روسيا والدول الإفريقية مهتمة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد خلال كلمة له، في الجلسة العامة الأولى لقمة "روسيا – إفريقيا"، التي حضرها بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة،