«الآثار» تعلن حالة المناطق الأثرية بعد الأمطار

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الآثار المصرية - صورة أرشيفية

تفقد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار الدكتور جمال مصطفى، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرو عموم المناطق الأثرية، جميع المناطق التابعة للقطاع؛ للوقوف على حالتها، والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها القاهرة الكبرى أمس الأول، مشيرا إلى أنه تم إزالة المياه المتراكمة في حدود الأثر وأسطحه؛ لضمان سلامة هذه المنشآت، وأن جميع الآثار في حالة جيدة ولم تتأثر سلبا بالأمطار، وأن حالة الطوارئ ستظل قائمة بالتفاتيش المختصة، وحتى الانتهاء من موجة الاضطرابات المناخية التي تشهدها مصر، وذلك بحسب تصريحات له، اليوم الخميس.

يذكر أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، أمس الثلاثاء، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلي حد السيول، في بعض المناطق. وخلال الاجتماع تم سرد ما قامت به وزارة الموارد