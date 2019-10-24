مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصري روسى لتصنيع الزيوت

تحرير:أمل نبيل ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

وزير الصناعة والتجارة

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة " المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت" وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثمارى ضخم في السوق المصرى في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات تصل الى 300 مليون دولار وبحجم أعمال متوقع يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، حضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسى ونائبه وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك بالسوق المصرى والتصدير لأسواق الدول الإفريقية وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصانع منتجات الزيوت النباتبة والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية على الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي والاندماج فى سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية



واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك بالسوق المصرى والتصدير لأسواق الدول الإفريقية وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصانع منتجات الزيوت النباتبة والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية على الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي والاندماج فى سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية واستحداث خط لمنتجات الألبان البديلة القائمة على النباتات، إلى جانب إنشاء صومعة حبوب لتخزين 2 مليون طن سنويا.



كما نص الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجالات نقل الخبرات وتبادل الخبراء وتنمية الموارد البشرية وتنمية سلاسل التوريد، إلى جانب مجالات نقل التكنولوجيات المتطورة وتوريد الآلات والمعدات.









